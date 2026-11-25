أمل المنشاوي - أبوظبي

ألزم قرار حكومي جديد بردّ أي مبالغ إضافية غير مبررة يتم تحصيلها من المستهلك عند بيع سلعة أو خدمة بسعر يخالف السعر المحدد، خلال الأزمات والظروف غير الاعتيادية، مع احتفاظ المستهلك بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة المخالفة.

وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2026، الذي نص على حظر بيع السلعة أو الخدمة بخلاف السعر الذي يتم تحديده ضمن الإجراءات المؤقتة، المتخذة لمواجهة الارتفاعات غير الطبيعية، واعتبار أي مبالغ إضافية يتم تحصيلها من دون مبرر، مبالغ واجبة الرد للمستهلك من مزود الخدمة.

ومنح القرار وزارة الاقتصاد والسياحة، أو السلطة المحلية المختصة، بحسب الأحوال، صلاحية تقدير قيمة المبالغ الإضافية التي تم تحصيلها نتيجة المخالفة، استناداً إلى السجلات التجارية والفواتير والبيانات المحاسبية، أو أي وسائل تحقق أخرى تراها مناسبة.

وأكد أن رد المبالغ الزائدة لا يمنع المستهلك من المطالبة باسترداد أي مبالغ أخرى تحملها نتيجة المخالفة أو المطالبة بالتعويض، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ما يوفر مسارين لحماية المتضرر، أولهما استعادة الأموال المحصلة من دون مبرر، والثاني المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن المخالفة.

وأجاز القرار للوزير - عند حدوث أزمة أو ظروف غير اعتيادية في الأسواق يترتب عليها ارتفاع غير طبيعي أو تلاعب بأسعار السلع أو الخدمات، وبعد التنسيق مع السلطة المختصة - اتخاذ إجراءات مؤقتة لتنظيم الأسعار، أو الحد من الزيادة وحماية حقوق المستهلكين.

وتشمل الإجراءات: تحديد أسعار السلع أو الخدمات التي شهدت زيادات، وحظر تصدير بعض السلع، وتحديد حصص للمبيعات، وتشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة، وتكليف جهات محددة بالاستيراد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تتناسب مع طبيعة الأزمة.

ولا يضع القرار نسبة مئوية ثابتة باعتبارها حداً مسموحاً به لرفع الأسعار، وإنما أخضع تحديد الزيادة غير الطبيعية لمجموعة من المعايير الاقتصادية والسوقية، وفقاً لظروف كل سلعة أو خدمة.

وحدد القرار 10 معايير لرصد الزيادات غير الطبيعية، تشمل معدل التضخم في الدولة، وسعر السلعة أو الخدمة خلال الفترات السابقة، والمستوى العام للأسعار داخل الدولة وفي الدول المجاورة، ونسبة الزيادة المسجلة في السعر. كما تشمل المعايير سعر صرف العملة الأجنبية عند استيراد السلعة أو المواد الأولية، وشكاوى المستهلكين المقدمة إلى الجهات المعنية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، والأسعار في بلد المنشأ، وأسعار الطاقة، إلى جانب مدى وجود منافسة أو احتكار في السوق وفقاً للتشريعات النافذة.

ونص القرار كذلك على إصدار مجلس الوزراء قراراً يحدد مخالفات أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، والجزاءات الإدارية والغرامات المالية المترتبة عليها. ويستمر تطبيق جدول المخالفات والجزاءات النافذ حالياً، بالقدر الذي لا يتعارض مع التعديلات الجديدة، إلى حين صدور القرار المحدث.