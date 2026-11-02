تجار: زيادات سعرية طفيفة ومحدودة في الدواجن

أكد تجار أن أسعار الدواجن الطازجة تشهد استقراراً نسبياً، موضحين لـ«الإمارات اليوم» أن الزيادات السعرية في الدواجن الطازجة طفيفة ومحدودة للغاية، وتتغير بشكل دوري في إطار الحدود السعرية المسموح بها.

ووفقاً للجولة الميدانية وملاحظات مستهلكين، فقد شهدت بعض أنواع الدجاج الطازج ارتفاعاً سعرياً من 14 درهماً للكيلوغرام خلال الربع الأول 2026، ليصل إلى 15 درهماً حالياً، فيما ارتفعت أصناف أخرى من 15 درهماً للكيلوغرام إلى 15.5 درهماً حالياً، كما ارتفع سعر كيلوغرام صدر الدجاج المبرد من نحو 22 درهماً إلى 25 درهماً حالياً.

بدورها، تراجعت أصناف دواجن طازجة مما يراوح بين 16 و17 درهماً للكيلوغرام، لتبلغ حالياً 15 درهماً.

وأكد تاجر الدواجن، سيد عبدالحق، أن «أسعار الدواجن الطازجة تشهد استقراراً نسبياً»، مشيراً إلى تراجع أسعار أصناف بقيمة راوحت بين درهم ودرهمين.

ورداً على سؤال يتعلق بملاحظات متسوقين من ارتفاع في الأسعار، قال: «شهدت بعض الأصناف زيادات راوحت بين نصف درهم ودرهم واحد، وفقاً للعرض والطلب، وكلفة النقل والتشغيل، لكن يمكن القول إن الزيادات السعرية في الدواجن الطازجة طفيفة ومحدودة للغاية، وتتغير بشكل دوري، في إطار الحدود السعرية المسموح بها».

من جانبه، قال تاجر الدواجن، محمود إبراهيم، إن «أسواق الدواجن الطازجة تشهد متغيرات طفيفة بزيادة أو نقصان درهم واحد في السعر، فيما تتغير لبعض أجزاء الدواجن المبردة وفقاً لكلفة الشحن والنقل»، لافتاً إلى أن «الدواجن المجمدة أكثر استقراراً وثباتاً في الأسعار مع زيادة عدد علاماتها بشكل كبير، وارتفاع التنافسية والعروض المطروحة من الشركات».

في السياق نفسه، قال تاجر الدواجن، عمران يوسف، إن «أسعار الدواجن الطازجة تتأثر بالعرض والطلب السوقي، ولكن بمعدلات محدودة، وهو ما يجعل بعض الأصناف ترتفع بنسب بسيطة وتنخفض بعدها بأيام، وهو ما حدث خلال فترات سابقة».

وأضاف: «من الممكن أن تتراجع أسعار بعض الأنواع التي ارتفع سعرها بين نصف درهم ودرهم واحد، لتصل إلى حدودها السعرية السابقة خلال الأيام المقبلة».

الدواجن المجمدة أكثر استقراراً وثباتاً في الأسعار مع زيادة عدد علاماتها.