بدأت أسواق الخضراوات تسجيل تراجعات في الحدود السعرية لعدد من الأصناف، بالتزامن مع انطلاق الموسم الزراعي المحلي، وبدء طرح المحاصيل الإماراتية في منافذ البيع، ما عزز من وفرة المعروض، وأسهم في انخفاض الحدود السعرية لأصناف من الخضراوات إلى نحو 42%، إضافة إلى طرح عروض موسعة على أصناف أخرى.

ورصدت «الإمارات اليوم» في منافذ بيع تراجع الحدود السعرية لأصناف خضراوات، من أبرزها الكوسا، التي وصلت حدودها السعرية المعروضة إلى 6.95 دراهم للكيلوغرام، مقارنة بحدود سعرية سابقة وصلت إلى 12 درهماً، بتراجع نسبته 42%، فيما وصلت الحدود السعرية لأصناف الفلفل الأخضر إلى نحو تسعة دراهم للكيلوغرام، مقارنة بأسعار وصلت إلى 11 درهماً سابقاً، بنسب تراجع تبلغ نحو 18%.

كما انخفضت الحدود السعرية للخيار إلى أربعة دراهم للكيلوغرام، مقارنة بأسعار وصلت إلى ستة دراهم، بتراجع نسبته 33%، فيما وصل سعر الباذنجان إلى نحو 6.95 دراهم للكيلوغرام، مقارنة بـ7.95 دراهم سابقاً، بتراجع نسبته 12.6%، وشهدت المنافذ عروضاً مختلفة من أبرزها على أصناف الطماطم والبطاطس والليمون.

وقال تجار وموردو خضراوات لـ«الإمارات اليوم»، إن بدء طرح أصناف من خضراوات الموسم الزراعي المحلي رفع مستويات المنافسة السعرية، ومنح المستهلكين خيارات أوسع بأسعار أكثر تنافسية، كما أسهم في خفض الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المتوافرة في الأسواق، والتي كانت تعتمد بشكل أكبر على المنتجات الموردة من الأسواق الخارجية سابقاً، ما وفر بدوره أصنافاً بحدود سعرية أقل للمستهلكين، ودعم زيادة المعروض بالأسواق ورفع التنزيلات بشكل أكبر على الخضراوات، لافتين إلى أن المعروض المحلي سيرتفع بشكل أكبر خلال شهري ديسمبر 2026 ويناير 2027، ما يعزز من انخفاضات الأسعار والعروض.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن آر تي سي» لتوريد الخضراوات والفاكهة، محمد نصار الرفاعي، إن «طرح أصناف من الموسم الزراعي المحلي دعم تراجع الحدود السعرية للأصناف المتداولة في الأسواق، ودعم طرح عروض سعرية مختلفة في منافذ البيع».

وأكد أن «تزايد عمليات الطرح لأصناف الموسم الزراعي المحلي سيدعم استقرار الأسواق وتراجع الحدود السعرية فيها، خصوصاً خلال فترات ذروة الإنتاج المحلي للخضراوات خلال يناير المقبل»، لافتاً إلى أن «منتجات الموسم الزراعي المحلي، مع تنوع عمليات التوريد من أسواق مختلفة، تعزز وفرة المعروض واستقرار الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المختلفة في الأسواق».

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «ميراك» للأغذية وتوريد الخضراوات، عيسى نجيب الخوري، إن «الأسواق شهدت أخيراً بدء طرح أصناف من الخضراوات من الموسم الزراعي المحلي، ما أسهم بدوره في خفض الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المتوافرة في الأسواق، ورفع مستويات العروض المطروحة في منافذ البيع».

وأوضح أن «طرح منتجات الموسم الزراعي المحلي مازال في مراحله الأولى، وسترتفع عمليات الطرح بمعدلات أكبر بشكل تدريجي، خصوصاً خلال شهري ديسمبر 2026 ويناير 2027، ما يعزز بدوره توافر أسعار منخفضة للخضراوات المختلفة وتزايد معدلات العروض عليها».

من جهته، قال تاجر الخضراوات، محمد عزيز، إن «الأسواق تشهد انخفاضاً في الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المتوافرة حالياً مع بدء طرح منتجات الموسم الزراعي المحلي في الأسواق، والذي أتاح أصنافاً بحدود سعرية أقل مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد بشكل أكبر على المنتجات الموردة من الأسواق الخارجية، وبالتالي كانت الخيارات محدودة، والأسعار يتم تحديدها من دول المنشأ ووفقاً لكلفة الشحن والنقل ومتغيرات التشغيل».

وتابع: «من المتوقع أن يرتفع المعروض من أصناف الخضراوات المحلية المنشأ خلال الأسابيع المقبلة في الأسواق، وبشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي، وذلك مع توجه عدد من المزارع المحلية لزيادة الإنتاج وعرضه عبر منافذ البيع من خلال تعاقدات للتوريد».

أما تاجر الخضراوات، محمد قاسم، فأشار إلى أن «بداية طرح أصناف من الموسم الزراعي خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجاباً على الأسواق من خلال تراجع الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المتوافرة بشكل عام في الأسواق مقارنة بفترات سابقة، وهو ما ظهر عبر أصناف أساسية للخضراوات مثل الخيار والكوسا».

وأوضح أن «تزايد المعروض في الأسواق من الخضراوات عقب بدء طرح الأصناف المحلية رفع معدلات العروض المطروحة على أسعار الخضراوات، وخفض الحدود السعرية لأصناف الخضراوات المتوافرة في الأسواق».