الأسهم تستقطب سيولة بـ 1.3 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.28 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مستهل جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية» التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 1.011 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و270.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 315.65 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.44 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 3.544 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، حيث بلغت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 2.869 تريليون درهم بنهاية التعاملات، وبلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة بسوق دبي نحو 674.934 مليار درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة بلغت 0.06% عند مستوى 3994.59 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.42% عند مستوى 9515.37 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 0.85% عند 7.14 دراهم، وبتداولات قاربت 66.05 مليون درهم، فيما زاد سهم «ديوا» 0.39% بالغاً 2.55 درهم بسيولة بلغت 30.82 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، عزز سهم «العالمية القابضة» مكانته بين الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة 206.36 ملايين درهم، فيما ارتفع سهم «بروج» بنسبة 1.6%، مع سيولة بلغت 93.46 مليون درهم، بينما تراجع سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.32% مع سيولة بلغت 98.11 مليون درهم.