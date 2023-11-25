الأسهم المحلية تربح 11 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها بنحو 11 مليار درهم في نهاية تعاملات أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع وسط التركيز على الأسهم القيادية. وارتفع أداء مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17% عند مستوى 3992 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.23% عند مستوى 9555.23 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.544 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الخميس، إلى 3.555 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزّعة بواقع 2.879 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و675.958 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي سهم «إعمار العقارية»، متراجعاً بنسبة 0.7% عند 7.08 دراهم، وبتداولات قاربت 19.9 مليون درهم، بينما كان أكثر الأسهم تداولاً في سوق أبوظبي، سهم «العالمية القابضة»، متراجعاً بنسبة 0.03% عند 399.5 درهم.

وقال خبير أسواق المال، محمود عطا، إن الأساسيات المالية للشركات القيادية المدرجة في أسواق المال الإماراتية، والتي حققت أداء قوياً بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، تُعد من العوامل التي ستؤهل الأسواق لأداء أفضل بكثير، مدعوماً بنمو الاقتصاد المحلي والتوسّعات في القطاعات غير النفطية كالسياحة والفنادق والطيران والخدمات اللوجستية، والتي سجلت نمواً لافتاً.