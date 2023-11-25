9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من تسعة مليارات درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 1852 مبايعة بقيمة 5.92 مليارات درهم، منها 384 مبايعة لأراض بقيمة 2.54 مليار درهم، و1468 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.38 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.97 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 139 هبة بقيمة 507.4 ملايين درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 40.5 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا.