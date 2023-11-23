«دبي المالي» يربح 1.54 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية»، التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 964.44 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و238.78 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 265.32 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 17.33 ألف صفقة.

وعاد سوق دبي المالي للمكاسب في ختام تداولات ثالث أيام الأسبوع، حيث ربح رأسماله السوقي أكثر من 1.54 مليار درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 673.32 مليار درهم بنهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى نحو 674.86 مليار درهم في ختام جلسة الأربعاء. وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% عند مستوى 3996.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.09% عند مستوى 9532.79 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي المالي سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.14% عند 7.08 دراهم، وبتداولات قاربت 68.97 مليون درهم، بينما شهد سوق أبوظبي ارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.03% ليصل إلى مستوى 399.7 درهم بسيولة 209.34 ملايين درهم.