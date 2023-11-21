أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ1.46 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، سيولة قاربت 1.46 مليار درهم، مع بدء الاكتتاب العام لشركة تاكسي دبي. وتوزّعت السيولة بواقع 982.93 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و480.19 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 299.91 مليون سهم عبر أكثر من 19.42 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.35% بالغا 9541.76 نقطة تزامنا مع سهم هيلي القابضة منخفضا بنسبة 9.3% عند 2.81 درهم. وانخفض سهم بالمز الرياضية بنسبة 2.5% عند 12.4 درهم.

وتراجع سهم بلدكو بنسبة 2.6% عند 0.270 درهم، وبتداولات قاربت 19.6 ألف درهم.

وتراجع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.9% عند 8.35 درهم، وبتداولات تجاوزت52.4 مليون درهم. وكان سهم العالمية القابضة أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، إذ استقر عند مستوى 399.6 درهم، وبتداولات تجاوزت 213.34 مليون درهم.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43% إلى مستوى 3985.04 نقطة تزامنُا مع تراجع سهم إعمار العقارية، أكثر الأسهم تداولا، بنسبة 0.7% عند 7.07 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 173.56 مليون درهم.

وانخفض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.5% عند 17.95 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 61.7 مليون درهم. فيما ارتفع سهم إعمار للتطوير بنسبة 0.44% عند 6.82 درهم، وبتداولات قيمتها 73.46 مليون درهم، وانخفض سهم الخليج للملاحة بنسبة 0.14% عند 7.04 درهم، وبتداولات قاربت 42.06 مليون درهم.

يشار إلى أن سوق دبي المالي شهد اليوم بدء فترة الاكتتاب الأولى لشركة تاكسي دبي والذي سيستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.

وأعلنت الشركة صباح اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 درهم و1.85 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم و4.6 مليار درهم (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً). وأكدت تقارير صحفية عن تغطية الاكتتاب خلال ساعة من انطلاقه.

وطرحت الشركة 624.75 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، ويتراوح حجم الطرح بين 1125 مليون درهم و1156 مليون درهم (ما يعادل 306 مليون دولار و 315 مليون دولار). وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023.