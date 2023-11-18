11.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 11.4 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2421 مبايعة بقيمة 9.32 مليارات درهم، منها 492 مبايعة لأراضٍ بقيمة 4.78 مليارات درهم و1929 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.54 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.41 مليار درهم، والهبات 706.72 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 201.82 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعتان في منطقة «وادي الصفا 3»، الأولى بقيمة 142 مليون درهم، والثانية بقيمة 132.95 مليون درهم. وتصدرت «معيصم الثانية» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 1.04 مليار درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 2» بتسجيلها 80 مبايعة بقيمة 82.24 مليون درهم، وثالثة في منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 1.99 مليار درهم. أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 143.5 مليون درهم بمنطقة «جزيرة 2» كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 50.7 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة معيصم الأولى.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 288 مبايعة بقيمة 276.54 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 141 مبايعة بقيمة 290.56 مليون درهم، وثالثة في منطقة برج خليفة بتسجيلها 135 مبايعة بقيمة 413.81 مليون درهم.