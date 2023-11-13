653 مليون درهم قيمة أكبر 10 صفقات أراضٍ في دبي خلال أسبوع

أظهر رصد لـ«الإمارات اليوم»، اعتمد على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة أكبر 10 صفقات لبيع الأراضي في دبي خلال الأسبوع الماضي، بلغت 653.4 مليون درهم.

وجاءت أعلى صفقة لبيع أرض للغرض السكني في منطقة «دبي مارينا» مقابل 360 مليون درهم، تلتها في المرتبة الثانية صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «نخلة جميرا» بقيمة 53 مليون درهم، فيما حلت صفقة بيع أرض للغرض السكني في منطقة «النهدة الثانية» بقيمة 42 مليون درهم في المرتبة الثالثة.

وجاءت في المرتبة الرابعة صفقة بيع أرض للغرض السكني في «حدائق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» بقيمة 41.23 مليون درهم، ثم صفقة لأرض في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي 1» بقيمة 37 مليون درهم، تلتها صفقة بيع أرض في «الحبية الثالثة» بقيمة 26.45 مليون درهم، ثم صفقة بيع أرض في «لؤلؤة جميرا» بقيمة 23.8 مليون درهم في المرتبة السابعة.

كما حلت صفقة بيع أرض للغرض التجاري في منطقة «الضغايه» بالمرتبة الثامنة بقيمة 23.74 مليون درهم، ثم صفقة أرض في «دبي لاند ريزيدنيس كومبلكس» بقيمة 23.17 مليون درهم في المرتبة التاسعة، تلتها صفقة في «لؤلؤة جميرا» بقيمة 23 مليون درهم.