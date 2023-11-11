33.5 مليار درهم مكاسب أسبوعية للأسهم المحلية

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي نحو 33.5 مليار درهم، مع استمرار إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في تسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وتوزعت المكاسب السوقية الأسبوعية بواقع 28.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 4.85 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 تريليونات درهم في جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 3.545 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.877 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و667.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة أسبوعية بنحو 6.4 مليارات درهم موزعة بواقع 4.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.6 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 1.5 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 94.8 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) خلال الأسبوع بنسبة 0.4%، أو ما يعادل 38.39 نقطة، ليقفل عند 9548.88 نقطة، فيما زاد مؤشر «فادكس 15» بنحو 0.49%، رابحاً نحو 45.4 نقطة ليغلق عند 9326.72 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 1%، أو ما يعادل 49 نقطة ليغلق عند 3969.28 نقطة، بالغاً بذلك أعلى مستوياته في أربعة أسابيع منذ 12 أكتوبر الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار بنسبة 3.3%، والصناعة 1.24%، وخدمات الاتصالات 0.56%، والخدمات 0.34%.