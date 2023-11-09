الأسهم المحلية تستقطب 3.91 مليارات درهم خلال 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 3.91 مليارات درهم على مدار الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، مع تركز معظمها على أسهم قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت سيولة الأسهم خلال الجلسات الثلاث الماضية بواقع 1.33 مليار درهم في جلسة الإثنين الماضي، و1.41 مليار درهم في جلسة أول من أمس، و1.17 مليار درهم في جلسة أمس.

وبنهاية تعاملات أمس، بلغت أحجام التداول بأسواق الأسهم المحلية 286.77 مليون سهم، موزعة بنحو 160.72 مليون سهم في سوق أبوظبي، و126.05 مليون سهم في سوق دبي من خلال تنفيذ 16.86 ألف صفقة. وعلى مستوى الأداء اليومي، نزل مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام 0.06% إلى مستوى 9545.68 نقطة.

وكان في صدارة الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي: «التجاري الدولي» بنسبة 8.47%، و«أدنوك للغاز» بنسبة 3.3%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.65%، فيما تصدرت «العالمية القابضة» النشاط، مستقطبة أكثر من 221.93 مليون درهم ليغلق متراجعاً بنسبة 0.15% عند 399.5 درهماً. كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية التداولات بنسبة 0.61% ليغلق عند 3965.21 نقطة.

وجاء تراجع أداء سوق دبي مع انخفاض معظم الأسهم القيادية يتصدرها «إعمار للتطوير» بهبوطه بنسبة 2.5% مع تسجيله سيولة جاوزت 15.03 مليون درهم، كما نزل سهم «إعمار العقارية» بنحو 2%. وتراجع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 0.55%. فيما زاد سهم «أمانات القابضة» بنسبة 1.8% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 54.86 مليون درهم.