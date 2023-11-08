2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة لأراض بقيمة 764.5 مليون درهم، و273 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 551.83 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 490.56 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 37 هبة بقيمة 724.32 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 2»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 17.73 مليون درهم في منطقة «برج خليفة»، فيما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 42 مبايعة بـ66.69 مليون درهم.