الأسهم المحلية تربح 19 مليار درهم في أول جلستين من الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو 19 مليار درهم في ختام تداولات أول جلستين من الأسبوع الجاري (الاثنين والثلاثاء)، مع التركيز على اقتناص الفرص في الشركات القيادية.

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 12 مليار درهم في جلسة أول من أمس، وسبعة مليارات درهم في جلسة أمس.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.511 مليارات درهم نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.530 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و669.632 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى الجلستين، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.44%، أو ما يعادل 40.98 نقطة، ليغلق أمس عند 9551.47 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي عند مستوى 9510.49 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنحو 1.52% رابحاً نحو 59.9 نقطة، ليقفل عند 3989.71 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم الجمعة الماضي عند مستوى 3929.81 نقطة.

وبنهاية تعاملات أمس، استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.41 مليار درهم، موزعة بواقع 1.083 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.353 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.43 ملايين سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.9 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي على المستوى اليومي بنسبة 0.007%، تزامناً مع تراجع سهم مجموعة «إي آند»، (اتصالات سابقاً) بنسبة 1.7%، فيما ارتفع سهم «مجموعة ألفا ظبي» بنسبة 1.94%، و«أبوظبي الأول» بنسبة 1.22%.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8%، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية»، بنسبة 0.02% عند 6.98 دراهم، وبتداولات قاربت 103.24 ملايين درهم.

كما ارتفع سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 0.09% عند 7.19 دراهم، بتداولات قاربت 55.25 مليون درهم. وزاد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.2% عند 17.8 درهماً، وبتداولات قيمتها 32.73 مليون درهم. وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 0.11% عند 6.65 دراهم، وبتداولات بلغت قيمتها 18.47 مليون درهم.

شركة تقدم «البيع على المكشوف»

أعلنت شركة «بي إتش أم كابيتال» حصولها على نشاط مزاولة خدمة البيع على المكشوف المنظم من سوق دبي المالي.

ويتيح هذا النشاط للشركة تقديم خدمة البيع على المكشوف المنظم للمستثمرين، حيث يمكنهم بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم، شريطة التعهد بردّها للمقرض بناء على اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية، ووفقاً للأحكام والضوابط التي وضعها سوق دبي المالي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»، عبدالهادي السعدي: «تواصل (بي إتش كابيتال) تمهيد الطريق الفعال والحيوي في الأسواق المالية للمنطقة. ونعرب عن شكرنا وتقديرنا لسوق دبي المالي لمنحنا هذا النشاط، ما يشير إلى مدى وعمق ثقة السوق بنا وبخدماتنا».