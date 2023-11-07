الأسهم المحلية تربح 127 مليار درهم في 7 جلسات

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تداولات أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 127 مليار درهم على مدار سبع جلسات متتالية، بينما قاربت مكاسب جلسة أمس حاجز 12 مليار درهم.

وتوزّعت المكاسب السوقية بواقع 101.5 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و25.3 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.396 تريليونات درهم في جلسة 26 أكتوبر الماضي، إلى 3.523 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و665.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.33 مليار درهم. وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.44% عند مستوى 9552.13 نقطة.

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.69% عند مستوى 3956.96 نقطة تزامناً مع صعود سهم «بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية » بنسبة 14.58%، وسهم شركة «سوق دبي المالي» بنسبة 2.96%، و«دبي الإسلامي» بنسبة 2.39%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 1.9% عند 6.96 دراهم، وبتداولات قيمتها تجاوزت 90.03 مليون سهم.