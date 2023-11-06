افتتاح 112 منشأة فندقية متوسطة وصغيرة في دبي خلال 4 سنوات

عززت دبي محفظتها في سوق الفنادق المتوسطة والصغيرة، كوجهة عالمية تلبي مختلف متطلبات الزوار، بمن فيهم أصحاب الدخل المتوسط، حيث شهدت الإمارة افتتاح 112 منشأة فندقية متوسطة وصغيرة بطاقة 21.8 ألف غرفة من الفئات بين النجمة الواحدة والأربع نجوم في غضون أربع سنوات، وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن حجم سوق الفنادق الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 49.5 ألف غرفة في أغسطس من عام 2020 إلى 71.3 ألف غرفة بنهاية أغسطس العام الجاري.

كما ارتفع عدد منشآت الفنادق المتوسطة والصغيرة من 350 منشأة في أغسطس عام 2020 إلى 462 منشأة بنهاية أغسطس من العام الجاري، أي بإضافة 112 منشأة جديدة. وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أغسطس الماضي 148.5 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل 142.2 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة في نهاية أغسطس 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بنسبة 28%، مسجلة نحو 42.2 ألف غرفة فندقية ضمن 188 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة واحد على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية ضمن 274 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد سجلت نحو 25.9 ألف غرفة ضمن 196 منشأة فندقية، لتستحوذ بذلك على 17% من حجم السوق الفندقية.

11.1 مليون زائر دولي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، التي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 11.1 مليون زائر دولي بين شهري يناير وأغسطس 2023، مقارنة بـ9.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 21.7%، ومقابل 10.85 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19»، بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%.

• المنشآت الجديدة تضم 21.8 ألف غرفة فندقية.