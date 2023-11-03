الأسهم المحلية تربح 109.7 مليارات درهم في 5 جلسات

عززت أسواق المال المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي أكثر من 109.7 مليارات درهم، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، مع عودة ارتفاع شهية المخاطرة للمتعاملين واقتناصهم مراكز مالية جديدة بالأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.402 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسبوع إلى 3.5117 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و662.464 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 7.03 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.88 مليار سهم، عبر تنفيذ ما يربو على 108.4 آلاف صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 2.9%، أو ما يعادل 273 نقطة ليغلق عند 9510.49 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنحو 3.8%، رابحاً نحو 144 نقطة ليقفل عند 3929.81 نقطة.

وعلى مستوى تعاملات أمس الجمعة، زاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنحو 12.7 مليار درهم من 3.499 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 3.5117 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.19 مليار درهم، موزعة بواقع 936.374 مليون درهم في سوق أبوظبي، و253.988 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 293.11 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 18.3 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي على المستوى اليومي بنسبة 0.25%، تزامناً مع صعود سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 4.66%، و«مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 0.28%، و«ألفا ظبي» بنسبة 0.21%.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.42%، مع ارتفاع سهم «الوطنية للتأمينات العامة»، بنسبة 10.5% عند 3.05 دراهم، وبتداولات قاربت 2.42 مليون درهم.

وصعد سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.62% عند 17.6 درهم، وبتداولات قاربت 29.55 مليون درهم، فيما زاد سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.88% عند 6.83 دراهم، وبتداولات قيمتها 81.38 مليون درهم.