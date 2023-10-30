سوق دبي يسجل أعلى وتيرة مكاسب يومية منذ أكثر من شهر

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في أول جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 25 مليار درهم، وسط التركيز على القطاعات القيادية وتنفيذ صفقات كبرى على أسهم الواحة كابيتال وتوراد أنباء عن تنفيذ طرح شركة مواصلات دبي للاكتتاب العام الشهر المقبل.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.401 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.426 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و648.417 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.55 مليار درهم، موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و480.97 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 454.87 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.16 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.38% مسجلا أعلى وتيرة مكاسب منذ نهاية جلسة العشرون من سبتمبر الماضي ليصل إلى مستوى 3838.76 نقطة، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.52% عند مستوى 9285.37 نقطة.

وفي دبي، كان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 2.85% عند 6.5درهم، وبتداولات قيمتها قاربت على 117.56 مليون درهم يليه سهم «سالك»، مرتفعاً بنسبة 5.6% عند 3.2 درهم، وبتداولات قيمتها 52.91 مليون درهم يليه سهم «الإمارات دبي الوطني»، مرتفعاً بنسبة 3.04% عند 16.95 درهم، وبتداولات قيمتها 34.5 مليون درهم.

وأتى الأداء القوي في سوق دبي المالي اليوم تزامنًا مع نشر وكالة بلومبرج تقرير أن مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بالإمارة، تسعى إلى جمع حوالي 300 مليون دولار من طرح حصة من أسهمها الشهر المقبل ما سيعد أول طرح حكومي هذا العام.

وكجزء من الطرح العام الأولي، تخطط المؤسسة لتوزيع أرباح للربع الرابع لا تقل عن 71 مليون درهم (19 مليون دولار) في أبريل، وفقاً لعرض الشركة على المستثمرين الذي اطلعت عليه بلومبرغ. وبعد ذلك، ستقوم المؤسسة التي تدير أسطول سيارات الأجرة في الإمارة بتوزيع ما لا يقل عن 85% من صافي أرباحها السنوية على دفعتين بدءاً من 2024، بحسب العرض.

ومن المتوقع أن يتبع الاكتتاب العام الأولي لمؤسسة تاكسي دبي، الشركة التي تدير مواقف السيارات.

يشهد الشرق الأوسط طفرة في الاكتتابات العامة الأولية منذ أواخر عام 2021، مدعومة بارتفاع أسعار النفط ومساعي الخصخصة الحكومية.

وأما في أبوظبي، كان أكثر الأسهم تداولاً سهم «العالمية القابضة»، متراجعاً بنسبة 0.08% عند 399.5 درهم، وبتداولات قيمتها تجاوزت 212.98 مليون درهم يليه سهم «ألفا ظبي»، مرتفعاً بنسبة 2.05% عند 18.8 درهم، وبتداولات قيمتها 109.813 مليون درهم يليه سهم «الواحة كابيتال»، مرتفعاً بنسبة 5.29% عند 1.79 درهم، وبتداولات قيمتها 94.61 مليون درهم وذلك بعد أن تم تنفيذ اليوم صفقات كبرى على ذات السهم بقيمة 35.2 مليون درهم من خلال 6 صفقات على 19.6 مليون سهم.