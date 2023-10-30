دبي استقبلت 3.71 ملايين سائح دولي في ذروة صيف 2023

استقبلت دبي أكثر من 3.71 ملايين سائح دولي في ذروة صيف العام الجاري، خلال الفترة بين يونيو وأغسطس، مقابل 2.95 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 25.7%، وبمعدل وصل إلى 1.23 مليون زائر شهرياً، وفقاً لأحدث بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، لم تعزز دبي مكانتها كوجهة صيفية مقارنة بمستويات العام الماضي فقط، بل تخطت أعداد الزوار في ذروة صيف العام الجاري المستويات المسجلة في عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث وصل إجمالي عدد الزوار حينها إلى 3.69 ملايين زائر في الفترة بين يونيو وأغسطس.

وعززت دبي مكانتها وجهة صيفية، مع مكاسب إضافية بلغت 760 ألف سائح إضافي في ذروة هذا الصيف، مقارنة بمستويات العام الماضي، وواصلت الإمارة تسجيل معدلات أداء قوية في مستويات التدفق السياحي في بداية العام الجاري.

واستقبلت دبي 1.16 مليون زائر خلال يونيو من العام الجاري، لترتفع إلى 1.28 مليون زائر في يوليو، وأكثر من 1.27 مليون زائر في أغسطس، ووصل المتوسط اليومي لحركة السياح الدوليين إلى أكثر من 40.3 ألف سائح دولي يومياً.

وبحسب البيانات، واصلت دبي خلال صيف العام الجاري تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت فيه جميع المؤشرات، وهي: أعداد السياح الدوليين، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، لمستويات ما قبل «الجائحة».

يشار إلى أن أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أظهرت نجاح دبي في استقطاب 11.1 مليون زائر دولي بين شهري يناير وأغسطس 2023، مقارنة بـ9.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 21.7%، ومقابل 10.85 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيدـ19»، بنسبة نمو بلغت نحو 2.3%.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أغسطس 2023 نحو 148.5 ألف غرفة فندقية ضمن 814 منشأة فندقية، مقابل 142.2 ألف غرفة فندقية ضمن 779 منشأة في نهاية أغسطس 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي نسبة 76%، مقابل 71% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 73% للفترة ذاتها من عام 2019.

وشهد مطار دبي الدولي انتعاشاً كبيراً في حركة السفر، خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تجاوزت حركة المسافرين خلال هذه الفترة مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، مع استقبال المطار الأكثر ازدحاماً في العالم 41.6 ملايين مسافر في النصف الأول. وأكدت مؤسسة مطارات دبي أنها تستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري، ولذلك عدّلت توقعاتها لإجمالي أعداد المسافرين للعام الجاري، لترتفع من 83.6 مليوناً إلى 85 مليون مسافر.

سبتمبر يسجل أفضل أداء منذ 2016

سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى معدل إشغال لشهر سبتمبر الماضي، منذ عام 2016، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق العقارات. وأشارت «كوستار» إلى أن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر 2023 بلغ 77.6%، بزيادة 10%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022.