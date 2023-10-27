1.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.9 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 305 مبايعات بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 54 مبايعة لأراض بقيمة 556.93 مليون درهم و251 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 638.5 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 586.6 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 23 هبة بقيمة 151.42 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54.5 مليون درهم في منطقة «سيح شعيب 4».

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 38 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، بينما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 33.64 مليون درهم.