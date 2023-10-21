3.4 تريليونات درهم رسملة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 7.2 مليارات درهم، خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 4.91 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.76 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 134 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.41 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.773 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و637.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.