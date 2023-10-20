الأسهم المحلية تستقطب 7.23 مليارات درهم خلال 5 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 7.23 مليار درهم على مدار الجلسات الخمس من تداولات الأسبوع الجاري مع تركز أغلبها بأسهم القطاع البنكي والعقاري.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 4.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و2.32 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 2.16 مليار سهم، وذلك من خلال أكثر من 30.96 ألف صفقة.

وبنهاية تعاملات اليوم الخميس، نزل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 1.29 بالمائة إلى مستوى 9306.51 نقطة بعد تداول 200.97 مليون سهم بقيمة 1.087 مليار درهم من خلال 19.87 ألف صفقة.

وكان من بين أبرز الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي، "ألفا ظبي" بنسبة 6.87% و "مجموعة ميتبلاي" بنسبة 5.6% أبوظبي الأول" 2.4%، فيما تصدرت "العالمية القابضة" النشاط مستقطبة أكثر من 213.67 مليون درهم ليغلق متراجعا بنسبة 0.12% عند 400 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية التداولات بنسبة 1.48% ليغلق عند 3751.57 نقطة وسط تداولات بقيمة 462.55 مليون درهم من خلال 159.89 مليون سهم تم تنفيذها عبر 11.08 ألف صفقة.

جاء تراجع أداء سوق دبي مع انخفاض غالبية الأسهم القيادية يتصدرها "إعمار للتطوير" بهبوطه بنسبة 6.6% ونزل سهم "إعمار العقارية" بنسبة 2.3% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة جاوزت 133.29 مليون درهم، كما نزل سهم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 3.7% وتراجع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.67%.. فيما زاد سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 0.14%.