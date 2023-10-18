الأسهم المحلية تستقطب 4.15 مليارات درهم خلال 3 جلسات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 4.15 مليار درهم على مدار الجلسات الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري مع تركز أغلبها بأسهم القطاع البنكي والعقاري.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 2.85 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.3 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.14 مليار سهم، وذلك من خلال أكثر من 73.31 ألف صفقة.

وبنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، نزل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام 0.73 بالمائة إلى مستوى 9483.98 نقطة بعد تداول 181.06 مليون سهم بقيمة 1.037 مليار درهم من خلال 14.31 ألف صفقة.

وكان من بين الأسهم المتراجعة في سوق أبوظبي، "أبوظبي الأول" بنسبة 1.78% و "ألفا ظبي" بنسبة 3.2% و"مجموعة ميتبلاي" 4.93%، فيما تصدرت "العالمية القابضة" النشاط مستقطبة أكثر من 213.13 مليون درهم ليغلق متراجعا بنسبة 0.02% عند 400.5 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنهاية التداولات بنسبة 1.38% ليغلق عند 3883.06 نقطة وسط تداولات بقيمة 437.31 مليون درهم من خلال 222.73 مليون سهم تم تنفيذها عبر 11.2 ألف صفقة.

جاء تراجع أداء سوق دبي مع انخفاض غالبية الأسهم القيادية يتصدرها "إعمار العقارية" بهبوطه بنسبة 3.52% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة جاوزت 185.39 مليون درهم، كما نزل سهم ""الإمارات دبي الوطني" بنحو 2.53% وتراجع سهم "الخليج للملاحة" بنسبة 0.85%.. فيما زاد \سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 1.1% وسهم إعمار للتطوير بنسبة 0.78%.