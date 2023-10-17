تنفيذ 10 صفقات عقارية في «نخلة جبل علي» مقابل 201 مليون درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، 10 صفقات عقارية في نخلة جبل علي بقيمة إجمالية 201.05 مليون درهم، وكلها سجلت تحت بند أراض للغرض التجاري.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت 4 صفقات بيع لأرض في «نخلة جبل علي- السعفة M» بقيمة إجمالية 78 مليون درهم، فيما شهدت «نخلة جبل علي – السفعة N» 4 صفقات بقيمة 85.5 مليون درهم.

كما نفذت صفقة بيع أرض في «نخلة جبل علي -السعفة L» بقيمة 19.09 مليون درهم، وأيضا صفقة في «نخلة جبل علي - السعفة o»

وشهدت تعاملات اليوم صفقة كبرى حيث بيعت قطعة الأرض في «الخليج التجاري» مقابل 132 مليون درهم لمساحة 34.392 ألف قدم، بواقع 3838 درهما للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في تعاملا اليوم نحو 764.4 مليون درهم، جراء 172 معاملة وزعت إلى 117 شقة، و15 فيلا، و40 قطعة أرض.