دبي.. بيع فيلا فاخرة بـ260 مليون درهم في نخلة جميرا

سجلت السوق العقارية في دبي صفقة قياسية، تمثلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم.

وتقع الفيلا الجاهزة في نخلة جميرا، وتضم 6 غرف نوم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأظهرت البيانات أن المساحة الإجمالية لها تبلغ نحو 2466.7 متراً مربعاً، بما يعادل نحو 26.55 ألف قدم مربعة بسعر 9792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.

يذكر أن السوق العقارية في دبي سجلت تصرفات في مستهل تعاملات اليوم بقيمة نحو 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 339 صفقة.