12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 12.92 مليار درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليارات درهم، منها 297 مبايعة لأراض بقيمة 5.08 مليارات درهم و1362 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.57 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.37 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة «مدينة هند 4»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم في منطقة الصفوح الثانية أهم المبايعات، تلاها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 36 مليون درهم، والثانية بـ27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم.