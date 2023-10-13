سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 5.96 مليارات درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 5.96 مليارات درهم على مدار أربع جلسات منذ بدء تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوزعت السيولة بواقع 4.22 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.74 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.437 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 88.5 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.45 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.765 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و683.82 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي» متراجعاً بنسبة 0.58% إلى مستوى 9591.89 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.61% إلى مستوى 4057.2 نقطة.

وشهد «دبي المالي» انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.4% إلى مستوى 7.67 دراهم، في حين تراجع سهم «شعاع كابيتال» بنسبة 2.8% عند 0.280 درهم.

وسجل سهم «الاتحاد العقارية» أدنى مستوى له منذ يونيو الماضي بعد أن تراجع بنسبة 6.2% إلى 0.350 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تراجع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.2% عند 5.69 دراهم، كما انخفض سهم «أدنوك للغاز» بنسبة 1.5% عند 3.25 دراهم.

وفي المقابل، ارتفع سهم «أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.4% عند 3.62 دراهم.