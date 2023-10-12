فنادق دبي تسجّل أعلى إشغال في سبتمبر منذ 2016

سجلت السوق الفندقية في دبي أعلى معدل إشغال لشهر سبتمبر الماضي منذ عام 2016، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة «كوستار»، المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق العقارات.

وأشارت «كوستار» إلى أن متوسط إشغال فنادق دبي في سبتمبر 2023، بلغ 77.6%، بزيادة 10%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

كما ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية بنسبة 2.7% في سبتمبر الماضي، ليصل إلى 457.21 درهماً، فيما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 13.5% إلى 354.94 درهماً.

وقالت «كوستار»: «إنه إضافة إلى معدل الإشغال المرتفع، كان متوسط سعر الغرفة اليومي في دبي هو الأعلى لشهر سبتمبر منذ عام 2017».

وأظهرت البيانات اليومية أعلى مستويات الإشغال خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر سبتمبر، وفي مقدمتها يوم الجمعة 29 سبتمبر (93.1%)، الذي كان عطلة رسمية في دولة الإمارات بمناسبة المولد النبوي الشريف، فيما ظل معدل الإشغال في دبي أعلى من مستوى 70% طوال الشهر باستثناء ثلاثة أيام.

وكانت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي كشفت، أخيراً، عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت أكثر من 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019 أي قبل مستويات «الجائحة» وبنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من أعداد السياح الدوليين الزوّار وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة».

148.7 ألف غرفة فندقية

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشآت فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو من العام الماضي.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019، فيما سجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يوليو 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 4.1 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 21.3 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو نحو 13%.

• متوسط سعر الغرفة اليومي في دبي كان الأعلى لشهر سبتمبر منذ 2017.