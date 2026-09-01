بعد انتهاء ذروة الصيف.. باقات عطلات تبدأ من 1700 درهم

طرحت ناقلات وطنية ووكالات سفر باقات سياحية بأسعار مخفضة، بالتزامن مع انتهاء موسم ذروة السفر الصيفي، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية وخدمات أخرى إلى عدد من الوجهات السياحية، بأسعار تبدأ من أقل من 1700 درهم للشخص.

وتتركز أغلب الباقات المطروحة على الإقامة في فنادق متوسطة من فئتَي ثلاث وأربع نجوم، فيما تتضمن العروض المخصصة لبعض الوجهات الشاطئية خيارات إقامة في فنادق ومنتجعات فاخرة.

وتمتد جميع الباقات لمدة ثلاث ليالٍ، مع تذكرتَي طيران مباشر ذهاباً وإياباً، بعضها على ناقلات اقتصادية وأخرى تجارية، فيما توفر نسبة كبيرة منها وجبات الإفطار مجاناً.

وتتوافر العروض للحجز حالياً وحتى منتصف سبتمبر 2026، وهي صالحة للسفر طوال الشهر، فيما أتاحت ناقلة جوية ضمن عروضها خدمة اختيار المقاعد مجاناً عند حجز باقات العطلات حتى 30 سبتمبر.

وتشمل قائمة العروض المطروحة باقات إلى العاصمة الأذرية باكو تبدأ من 1700 درهم، والعاصمة الجورجية تبليسي من 1800 درهم، فيما تبدأ باقات العاصمة التايلاندية بانكوك من 2100 درهم، والعاصمة الأرمينية يريفان من 2000 درهم، ومدينة كولومبو في سيريلانكا من 2300 درهم.

كما تتضمن العروض وجهات أوروبية، إذ تبدأ أسعار الباقات إلى مدينة كراكوف البولندية من 2500 درهم، وإلى العاصمة اليونانية أثينا من 2600 درهم، فيما تصل إلى نحو 2600 درهم إلى العاصمة الروسية موسكو، ونحو 3400 درهم إلى العاصمة الصربية بلغراد.

وشملت العروض أيضاً وجهات شاطئية، حيث تبدأ أسعار الرحلات إلى موريشيوس من 4500 درهم لثلاث ليالٍ، بينما تبدأ أسعار العطلات إلى المالديف من 5000 درهم للفرد.

وتمثل الأسعار المعلنة في الباقات أسعاراً ابتدائية، وتخضع بشكل أساسي لتوافر المقاعد على الطائرات والغرف الفندقية وقت الحجز، كما تسري على رحلات مختارة خلال سبتمبر فقط، وقد تختلف بحسب تاريخ السفر ومدته وشروط الحجز، فيما تشمل الباقة غرفة فندقية لشخصين.

ويتركز جزء كبير من العروض التي طرحتها شركات الطيران على الوجهات القريبة نسبياً، التي تبعد نحو ثلاث إلى أربع ساعات طيران، لاسيما المحطات التي لا تتطلب تأشيرات مسبقة لسكان الدولة.

وتتيح بعض الباقات مرونة تتناسب مع احتياجات المسافرين، إذ يمكن ترقية فئات الغرف الفندقية أو إضافة خدمات النقل من وإلى المطار، فضلاً عن تضمين جولات سياحية وبرامج ترفيهية وأنشطة داخل الوجهة مقابل رسوم إضافية.

وقال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس: «إن العروض التي تطرحها شركات الطيران ووكالات السفر، بالتزامن مع انتهاء موسم الذروة الصيفية تمثل فرصة جيدة للمسافرين الذين لم يتمكنوا من السفر خلال أشهر الصيف، خصوصاً مع تراجع مستويات الطلب وبدء ظهور باقات بأسعار أكثر تنافسية».

ودعا سركيس، الراغبين في الاستفادة من هذه العروض إلى عدم الاكتفاء بالنظر إلى السعر المعلن، وإنما الاطلاع على تفاصيل الباقة، وشروط الحجز، والإلغاء، والتعديل قبل إتمام عملية الشراء، مشدداً على ضرورة قراءة شروط التعديل والإلغاء، بالدرجة الأولى، قبل إتمام الحجز.

وأوضح أن «جزءاً كبيراً من العروض المتاحة يرتبط بناقلات اقتصادية، وهو ما يستدعي من المسافر التأكد، ما إذا كان السعر المعلن يشمل الأمتعة المسجلة واختيار المقعد والوجبات والخدمات الإضافية، أو أن هذه الخدمات تضاف إلى السعر الأساسي عند الحجز».

وأضاف سركيس أن «أسعار الباقات المعلنة ابتدائية، أي قد لا تكون بالضرورة متاحة لجميع المسافرين، إذ غالباً ما ترتبط بعدد محدد من المقاعد أو الغرف المتاحة بالسعر الترويجي، ومع ارتفاع نسبة الحجوزات ونفاد الفئة السعرية الأولى، ينتقل الحجز إلى فئة سعرية أعلى».

وتابع: «قد يصل الفارق بين مستوى سعري وآخر إلى نحو 200 أو 300 درهم أو أكثر، بحسب الوجهة وتاريخ السفر ومدى الإقبال على العرض».

ونصح المسافرين بالحجز مبكراً، خصوصاً إذا كانت تواريخ السفر مرنة، لأن الأسعار الأدنى تكون عادة مرتبطة بتوافر محدود.

ولفت إلى أن متابعة الأسعار ومقارنتها في أكثر من تاريخ يمكن أن تساعد المسافر على العثور على الفئة السعرية الأقل، مشيراً إلى أن تجنب عطلات نهاية الأسبوع وفترات الطلب المرتفع قد يوفر خيارات بأسعار أفضل.

وتابع سركيس: «ينبغي للمسافر أن ينظر إلى الباقة ككل، بما في ذلك موقع الفندق وتصنيفه، وعدد الليالي، ونوع الغرفة، ومواعيد الرحلات، وسياسة الأمتعة، وأي رسوم إضافية، قبل المقارنة بين العروض».

وأشار إلى أن هذه الفترة تمثل فرصة، خصوصاً لمن لم يسافر خلال الصيف بسبب ارتفاع الأسعار أو ازدحام الموسم، إذ يمكن الاستفادة من عروض ما بعد الذروة لقضاء عطلات قصيرة بأسعار أكثر تنافسية.

وتوقع أن تطرح الناقلات الجوية ووكالات السفر المزيد من العروض الترويجية، خلال الأيام القليلة المقبلة، للسفر خلال سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر المقبل.