سوق دبي لأعلى مستوى في 3 أسابيع

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.77% أو ما يعادل 31 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في ثلاثة أسابيع، ليغلق عند 4082.24 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع الخدمات بنسبة 2%، والعقار 1.23%، والمالية 0.62%، والاتصالات 0.19%.

وعززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في جلسة منتصف الأسبوع، أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي 22 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية. وتوزعت المكاسب السوقية لجلسة أمس، بواقع 15 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسبعة مليارات درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.454 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس، إلى 3.476 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.788 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و687.611 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و325.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 312.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.6 ألف صفقة. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.35% عند مستوى 9647.76 نقطة، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.76% عند مستوى 4082.24 نقطة. وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.8%، كما ارتفع سهم شركة «شعاع كابيتال» للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 2.8%، بعد أن أعلنت عن حصولها على التزامات مبدئية لـ40% من حاملي السندات لقبول تحويل السندات إلى أسهم. وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.3%، بينما انخفض سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.3%. وفي أبوظبي، ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 2.5%، وارتفع سهم ألفا ظبي بنسبة 1.5%.

وارتفع سهم أدنوك للتوزيع بنسبة 3.5%، بينما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.2%.

وقال رئيس قسم الاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، فيجاي فاليشا، إن «أسواق الأسهم الإماراتية أمام فرص للصعود في ظل التقييمات الاقتصادية القوية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، رغم التداعيات الحالية بالمنطقة، وهو ما يظهر قوة الاقتصاد الوطني». ولفت خبير أسواق المال، محمود عطا، إلى إن «الأسواق الإمارات مازالت تظهر تماسكاً قوياً في ظل ما تمتل

كه من قوة الشركات المدرجة، لاسيما بالقطاع العقاري الذي يشهد مبيعات تاريخية».