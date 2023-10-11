2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 700.6 مليون درهم، و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 604.03 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87.92 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 16.41 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 38.17 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 26.43 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 970.85 مليون درهم، منها 11 رهناً لأراضٍ بقيمة 529.79 مليون درهم، و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 441.06 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 499.87 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 362.9 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 248.85 مليون درهم.