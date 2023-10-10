تنفيذ 4 صفقات لبيع أرض في نخلة جبل علي مقابل 108.4 ملايين درهم

شهدت السوق العقارية في دبي صباح اليوم، 4 صفقات لبيع أرض في «نخلة جبل علي» بقيمة إجمالية 108.4 مليون درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نفذت صفقتين لبيع أرض للغرض التجاري في «نخلة جبل علي- السعفة N» بقيمة 58.81 مليون درهم، بمساحة إجمالية 26.436 ألف قدم مربع، بواقع 4684 درهما للقدم الواحد.

كما نفذت صفقتين لبيع أرض للغرض التجاري في «نخلة جبل علي- السعفة O» بقيمة 49.577 مليون درهم، بمساحة إجمالية 20.789 ألف قدم مربع، بواقع 4870 درهم للقدم الواحد.

كما شهدت التعاملات تنفيذ صفقة بيع لقطعة أرض للغرض السكني في منطقة «جميرا فييلج سركل» مقابل 87.92 مليون درهم مساحتها 52.323 ألف قدم مربع، بواقع 1680 درهم للقدم الواحد.

وسجلت المبيعات العقارية في أول ساعتين من التعاملات نحو 649.5 مليون درهم، جراء 108 معاملات وزعت إلى 64 شقة، و12 فيلا، و32 قطعة أرض.