شهدت السوق العقارية في دبي صفقة تأجير شقة سكنية فاخرة في مشروع «مرسى العرب» بمنطقة «جميرا» في دبي بقيمة 4.5 ملايين درهم سنوياً.

وأفادت شركة «نايت فرانك» للاستشارات العقارية، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أن العقد الإيجاري للشقة لمدة عامين وبقيمة إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم.



وأوضحت أن المساحة الداخلية للشقة تبلغ نحو 3500 قدم مربعة، علاوة على مساحة خارجية خاصة تبلغ نحو 2000 قدم مربعة، بإجمالي 5500 قدم مربعة.