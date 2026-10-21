«أوقاف دبي» تطلق مركزاً تجارياً وقفياً في «مدينة هند» بكلفة 73 مليون درهم

أطلقت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي مشروعاً استثمارياً وقفياً لإنشاء مركز تجاري في «مدينة هند»، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 73 مليون درهم، بالتعاون مع شركة «فوكو للاستثمارات»، على أن يتم إنجاز المشروع خلال عامين، وتخصيص ريعه لدعم رعاية شؤون المساجد في إمارة دبي.

ويقام المركز على أرض تبلغ مساحتها نحو 90 ألفاً و400 قدم مربعة، ويتكون من طابقين يضمان 40 متجراً متنوعاً، بما يوفر وجهة تجارية متكاملة، ويعزز قدرة الأصول الوقفية على توليد عوائد مستدامة تخدم المصارف الوقفية المستهدفة وتبلغ تكاليف إنشاء المشروع نحو 50 مليون درهم فيما تقدر قيمة الأرض بـ23 مليون درهم.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوع، إن المشروع يجسد توجه المؤسسة نحو تطوير استثمارات وقفية نوعية تحقق عوائد مستدامة، وتوظف الأصول الوقفية، بما يعزز قدرتها على خدمة المجتمع ودعم المصارف الوقفية، مؤكداً أن تخصيص ريع المشروع لرعاية شؤون المساجد يعكس الدور المستدام للوقف في دعم بيوت الله واحتياجاتها.

وأضاف أن المشروع يمثل نموذجاً للاستثمار الوقفي الذي يجمع بين تنمية الأصول وتعظيم العائد وتحقيق الأثر المجتمعي، بما ينسجم مع رؤية المؤسسة في تطوير منظومة وقفية مستدامة تسهم في تعزيز التنمية وخدمة المجتمع.

وذكر المطوع أن المشروع من المتوقع أن يحقق إيرادات إيجارية سنوية تصل إلى نحو 8.4 ملايين درهم، بإجمالي عوائد تقديرية للمؤسسة تبلغ نحو 68 مليون درهم خلال فترة الاستثمار، ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة لتنمية واستثمار الأصول الوقفية وتطوير مشاريع تحقق عوائد مستدامة، بما يسهم في تعزيز موارد الوقف وتوجيهها إلى مصارفها، وترسيخ دوره شريكاً في التنمية وخدمة المجتمع، ودعم رعاية شؤون المساجد واحتياجاتها.

علي المطوع:

• «المشروع» يُتوقع أن يحقق إيرادات إيجارية سنوية، تصل إلى نحو 8.4 ملايين درهم، تدعم رعاية شؤون المساجد.