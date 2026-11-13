ارتفاع أسعار الفلل «قيد الإنشاء» في «عقارات جميرا للجولف» 11.2% خلال عام

أظهر تحليل لبيانات الإعلانات العقارية على منصة «بيوت» ارتفاع متوسط الأسعار المطلوبة للفلل قيد الإنشاء في منطقة «عقارات جميرا للجولف» بدبي بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 2987 درهماً للقدم المربعة في سبتمبر 2026، بالتزامن مع تطورات متسارعة في شبكة النقل، أبرزها افتتاح محطة «اليلايس» التابعة لشركة «الاتحاد للقطارات»، واعتماد مشروع الخط الذهبي لمترو دبي.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط السعر المطلوب للفلل الجديدة قيد الإنشاء في المنطقة نحو 10.30 ملايين درهم في سبتمبر الماضي، فيما وصل متوسط الإيجار السنوي المطلوب للفلل إلى 850 ألف درهم، بمتوسط 193.6 درهماً للقدم المربعة، مع استقرار نسبي في الإيجارات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتزامنت هذه المؤشرات مع بدء تشغيل محطة «اليلايس» التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» لخدمات نقل الركاب في 30 سبتمبر 2026، إلى جانب مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي من المتوقع أن يعزز ارتباط المنطقة بمختلف أنحاء الإمارة عند اكتماله.

وشكّل افتتاح محطة «اليلايس» بالقرب من منطقة عقارات جميرا للجولف في 30 سبتمبر الماضي تطوراً مهماً في شبكة النقل، إذ أتاحت المحطة ربط المنطقة بشبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل الركاب في الدولة، كما يربط جسر مخصص للمشاة بينها وبين محطة مترو عقارات جميرا للجولف على الخط الأحمر.

وتعزز هذه التطورات أهمية المنطقة مع مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي اعتُمد في أبريل 2026، ويمتد على مسافة 42 كيلومتراً، باستثمارات تبلغ 34 مليار درهم، ومن المقرر إنجازه بحلول سبتمبر 2032.

ومن شأن المشروعين تعزيز خيارات التنقل والربط بين المنطقة وشبكات النقل المختلفة في دبي، بما قد ينعكس على جاذبيتها السكنية والاستثمارية.

وأظهرت بيانات «بيوت» ارتفاع الأسعار المطلوبة للفلل الجديدة قيد الإنشاء خلال معظم أشهر العام، مع تسارع الزيادة خلال الفترة الممتدة بين يونيو وسبتمبر 2026.

وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط السعر المطلوب لهذه الفلل بنسبة 11%، بالتزامن مع بدء تشغيل خدمات نقل الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات» ثم افتتاح محطة «اليلايس» بالقرب من المنطقة.

في المقابل، سجل متوسط الأسعار المطلوبة للفلل الجاهزة ارتفاعاً أكثر اعتدالاً بلغ 2.5% على أساس سنوي.

وسجلت مشاهدات الإعلانات العقارية للفلل قيد الإنشاء في المنطقة ارتفاعاً بنسبة 39% خلال سبتمبر، مقارنة بأغسطس، وهو الشهر الذي شهد افتتاح محطة «اليلايس».

وفي سوق الإيجارات، أظهرت البيانات ارتفاع متوسط الإيجار السنوي المطلوب للفلل في عقارات جميرا للجولف من 370 ألف درهم إلى 850 ألف درهم، فيما سجلت أكبر زيادة خلال يوليو، عندما ارتفع المتوسط من 499 ألف درهم إلى 725 ألف درهم سنوياً.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع إطلاق خدمات نقل الركاب التابعة لـ«الاتحاد للقطارات»، في وقت سجل فيه متوسط الإيجار السنوي المطلوب للفلل 850 ألف درهم في سبتمبر 2026.

ولم تقتصر التحركات العقارية على عقارات جميرا للجولف، بل امتدت إلى مناطق مجاورة تقع على مسار مشروع الخط الذهبي لمترو دبي.

وقالت نائب الرئيس للمبيعات العقارية في «بيوت»، فيبا أحمد، إن «عقارات جميرا للجولف تتميز بمساحاتها السكنية الواسعة ومسطحاتها الخضراء ومرافق الجولف، فيما تضيف مشروعات تطوير شبكة النقل بُعداً جديداً إلى جاذبية المنطقة من خلال تحسين سهولة التنقل وربطها بمختلف أنحاء دبي».