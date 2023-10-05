3.23 مليارات درهم سيولة الأسهم المحلية في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 3.23 مليارات درهم، خلال جلستي الأربعاء والخميس.

وتوزّعت السيولة بواقع 2.006 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.23 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 1.18 مليار سهم عبر 25.19 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام» في ختام جلسة اليوم الخميس، عند 9762.17 نقطة، منخفضاً 0.063%، فيما تراجع مؤشر سوق دبي 1.18%، بالغاً 4142.92 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، بنهاية تعاملات اليوم، سهم «إعمار العقارية»، متراجعاً بنسبة 1.8% عند 7.8 درهم، وبتداولات قاربت 148.46 مليون درهم، تلاه بالترتيب من حيث الأنشط بالقيمة، سهم «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 5.29% عند 0.401 درهم، وبتداولات قاربت 78.69 مليون درهم، ثم سهم «شعاع كابيتال»، مستقراً عند 0.341 درهم، وبتداولات بلغت قيمتها 40.32 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، كان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «العالمية القابضة»، متراجعاً بنسبة 0.84% عند 400.6 درهم، وبتداولات قاربت 215.003 مليون درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي»، مرتفعاً بنسبة 2.83% عند 20.36 درهم وبتداولات قاربت 114.35 مليون درهم.