بيع قطعة أرض في «نخلة جبل علي» بقيمة 43.5 مليون درهم

شهدت التعاملات العقارية في دبي، اليوم الخميس، بيع قطعة أرض في «نخلة جبل علي -السعفة O» بقيمة 43.35 مليون درهم.

وحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت مساحة قطعة الأرض التي تمت للغرض التجاري نحو 19.268 ألف قدم مربع، بواقع 2249 درهم للقدم الواحد.

ويوم الثلاثاء، سجلت «أراضي دبي»، أولى صفقات بيع الوحدات في مشروع نخلة جبل علي التي أطلقتها «نخيل العقارية» الشهر الماضي، بعد تسجيل صفقتين بيع أرض بقيمة إجمالية 49.8 مليون درهم.

وتضمنت أولى صفقات بيع وحدات نخلة جبل علي التي يتم تسجيلها رسمياً في دائرة «الأراضي والأملاك» صفقتي بيع، شملت تسجيل صفقة بيع قطعة أرض في السعفة N في نخلة جبل علي بقيمة 30.3 مليون درهم تبلغ مساحتها 13090 قدم مربع، بواقع 2317 درهماً للقدم المربع.

ورصدت البيانات، تسجيل صفقة بيع قطعة أرض أخرى في ذات السعفة بقيمة 19.4 مليون درهم تبلغ مساحتها 7374 قدم مربع بواقع 2641 درهماً للقدم المربع.

وسجلت مبيعات فلل المرحلة الأولى من مشروع «نخلة جبل علي»، طلباً غير مسبوق فاق المعروض من الفلل، وذلك بعد طرح أربع سعفات ضمن هذه المرحلة، تتضمن فللاً متنوعة، بأسعار تبدأ من 18.5 مليون درهم، على أن يتم تسليم الفلل بدءاً من عام 2027.

وكانت «نخيل» أطلقت أخيراً، أول مجموعة من فلل المشروع الجديد، الذي يمتد على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً. وسيضم المشروع عند اكتماله سبع جزر و16 سعفة، ما يضيف واجهة بحرية إلى دبي بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

وطرحت شركة نخيل في 27 سبتمبر مجموعة محدودة من فلل المرحلة الثانية من وحدات نخلة جبل علي للبيع ضمن سعفتين إضافيتين