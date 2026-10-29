استطلاع لـ «بيوت» و«دوبيزل»: 46% من المشترين يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات

كشفت نتائج استطلاع أجرته منصتا «بيوت» و«دوبيزل» العقاريتان، وشمل عينة من المستأجرين والمشترين، أن 46% من المشترين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما أفاد نحو 45% من المستأجرين بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، وأكد 52% من جميع المشاركين في الاستطلاع أن التخطيط للإقامة في دولة الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.

وقال المدير الأول للاستراتيجية في مجموعة «دوبيزل»، مات غريغوري، في مؤتمر صحافي استعرض فيه تقرير سوق العقارات في دبي وأبوظبي للربع الثالث من عام 2026، إن توقعات ارتفاع الأسعار تعكس نظرة إيجابية لدى شريحة من المشترين، مدعومة بجاذبية الإمارات للعيش والعمل والاستثمار، واستمرار تدفق المقيمين والمستثمرين.

وأظهرت بيانات منصة «بيوت» استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، في ما تصدرت «واحة دبي للسيليكون» قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء شقق ضمن «فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة»، في ما برزت «دبي للسيليكون»، و«مدينة دبي الرياضية»، و«النهدة» في دبي ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق في فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة.

استطلاع عقاري

وتفصيلاً، أظهرت نتائج استطلاع أجرته منصتا «بيوت» و«دوبيزل» العقاريتان، بمشاركة 2014 مستأجراً ومشترياً، أن 46% من المشترين المشاركين في الاستطلاع يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات خلال الأشهر الـ12 المقبلة، فيما أعرب 60% منهم عن ثقتهم الكبيرة، أو تفاؤلهم الحذر بشأن أداء السوق خلال السنوات الخمس المقبلة. وحدد 72% من المشاركين «الاستخدام الشخصي للعقار» ضمن أهدافهم من الشراء، في حين أشار 41% إلى «الاستثمار»، مع إمكانية اختيار أكثر من هدف.

وأفاد نحو 45% من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع بأنهم فكروا في شراء عقار بدلاً من الاستئجار، من بينهم 18% قالوا إنهم يقارنون حالياً بين الخيارين، فيما أشار 26% إلى أن عدم القدرة على تحمّل كلفة الدفعة الأولى يشكّل عائقاً أمام التملك، فيما أكد 52% بأن التخطيط للإقامة في دولة الإمارات على المدى الطويل هو السبب الرئيس وراء تفكيرهم في الشراء.

نظرة إيجابية

إلى ذلك، قال المدير الأول للاستراتيجية في مجموعة «دوبيزل»، مات غريغوري، إن توقعات ارتفاع الأسعار تعكس نظرة إيجابية لدى شريحة من المشترين، مدعومة بجاذبية الإمارات للعيش والعمل والاستثمار، والنمو السكاني، واستمرار تدفق المقيمين والمستثمرين، بما يسهم في دعم الطلب على الوحدات السكنية بمختلف فئاتها.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن بيانات المعاملات تشير إلى ارتفاع تدريجي في الإقبال على شراء العقارات في الدولة، بما يعكس تنامي اهتمام المشترين بالسوق، لافتاً إلى أن تطور البنية التحتية، وشبكات المواصلات، والمرافق والخدمات، إلى جانب التوسّع في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، يعزز جاذبية المناطق السكنية، ويوفر خيارات متنوعة للأفراد والعائلات الراغبين في الانتقال إلى الإمارات، أو الاستقرار فيها على المدى الطويل.

ولفت إلى أن نتائج الاستطلاع تعكس توقعات المشاركين في الوقت الحالي، ولا تمثل ضماناً لارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية متابعة بيانات المعاملات العقارية الفعلية، واتجاهات الأسعار، وحجم المعروض الجديد لتقييم تطورات السوق.

سوق دبي العقارية

وأظهرت بيانات منصة «بيوت» استقراراً نسبياً في متوسط الأسعار المعلنة للقدم المربعة في المناطق الأكثر طلباً لشراء العقارات ضمن الفئتين الاقتصادية والمتوسطة في دبي، إذ بقيت التغيرات في معظم الحالات دون 3% خلال الربع الثالث من عام 2026. كما ظلت التغيرات في المناطق الفاخرة وفائقة الفخامة محدودة، ولم تتجاوز 2% في معظم الحالات، باستثناء بعض المناطق التي سجلت ارتفاعات أكبر.

وعكست بيانات «بيوت» استمرار اهتمام الباحثين عن شراء الشقق في دبي بمجموعة متنوعة من المناطق التي تلبي احتياجات وميزانيات مختلفة، من وحدات ذات أسعار تنافسية إلى شقق فاخرة وفائقة الفخامة.

سوق بيع الشقق

وتصدرت منطقة «واحة دبي للسيليكون» قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء شقق ضمن «فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة»، حيث بلغ متوسط سعر الاستوديو نحو 556 ألف درهم مقابل 856 ألف درهم للشقق المكونة من غرفة نوم وصالة، وسجلت المنطقة عائداً إيجارياً تقديرياً بلغ 7.9%. كما برزت منطقتا «مدينة دبي الرياضية» و«دبي الجنوب» ضمن الخيارات المفضلة للمشترين الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة.

أما الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فقد واصلت منطقتا «قرية جميرا الدائرية» و«الخليج التجاري» استقطاب اهتمام الباحثين عن شقق ضمن هذه الفئة، وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربع في «قرية جميرا الدائرية» نحو 1419 درهماً، مع عائد إيجاري تقديري بنسبة 7.1%، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في «الخليج التجاري» نحو 2158 درهماً.

بدورها، استقطبت مناطق «دبي مارينا»، و«داون تاون دبي»، و«دبي هيلز استيت»، اهتمام الباحثين عن شقق فاخرة، في حين برزت «نخلة جميرا» و«جزيرة بلوواترز» ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة. وسجل متوسط السعر المعلن للقدم المربعة للشقق فائقة الفخامة في «نخلة جميرا» ارتفاعاً بنسبة 3.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 3490 درهماً.

سوق بيع الفلل

وأظهرت اتجاهات البحث استمرار اهتمام المشترين بالفلل في مناطق متنوعة من دبي، حيث تصدرت منطقة «داماك هيلز 2» قائمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة خلال الربع الثالث 2026، إلى جانب «ركان» و«دبي الجنوب»، وبلغ متوسط السعر المعلن للقدم المربعة في «داماك هيلز 2» نحو 1054 درهماً.

أما في فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة، فقد جاءت «داماك لاجونز» في مقدمة المناطق الأكثر بحثاً ضمن هذه الفئة، بمتوسط سعر معلن للقدم المربعة بلغ 1499 درهماً، فيما واصلت «المرابع العربية 3» و«الفرجان» استقطاب اهتمام الباحثين عن فلل ضمن الفئة نفسها.

وحافظت مناطق «دبي هيلز استيت»، و«المرابع العربية»، و«البراري»، و«نخلة جميرا»، على حضورها ضمن المناطق الأكثر بحثاً لشراء فلل فاخرة وفائقة الفخامة، فيما بلغ متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في «نخلة جميرا» نحو 44.10 مليون درهم، في حين ارتفع متوسط السعر المعلن للفلل المكونة من أربع غرف نوم في «البراري» بنسبة 8.20% ليصل إلى 29.6 مليون درهم.

إيجارات الشقق

ومن حيث الإيجارات، برزت منطقة «واحة دبي للسيليكون»، و«مدينة دبي الرياضية»، و«النهدة» في دبي، ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق في فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، حيث بلغ متوسط الإيجار السنوي للاستوديوهات في «واحة دبي للسيليكون» 45.5 ألف درهم، فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للشقق المكونة من غرفة وصالة نحو 63.4 ألف درهم.

وجاءت مناطق «قرية جميرا الدائرية»، و«الخليج التجاري»، و«أرجان»، ضمن أبرز المناطق التي استقطبت اهتمام الباحثين عن استئجار شقق ذات أسعار متوسطة، مع تسجيل تراجع في متوسط الإيجارات المعلنة في هذه المناطق.

وفي فئة الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، برزت مناطق: «دبي مارينا»، و«داون تاون دبي»، و«ميدان»، ضمن المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق فاخرة، مع تسجيل تراجعات طفيفة في متوسط الإيجارات المعلنة. وفي المقابل، واصلت «نخلة جميرا»، و«جزيرة بلوواترز»، و«البراري» استقطاب الباحثين عن شقق فائقة الفخامة.

ومن حيث الفلل، تصدرت «داماك هيلز 2»، و«مردف»، و«دبي الجنوب» قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار فلل ذات أسعار منخفضة، أما ضمن الفئة المتوسطة، فبرزت «داماك لاجونز»، و«المرابع العربية 3»، و«قرية جميرا الدائرية» بوصفها من الخيارات المفضلة للمستأجرين، ومن جهتها استقطبت الفلل الفاخرة في «دبي هيلز استيت»، و«مدينة محمد بن راشد»، و«تلال الغاف» اهتمام الباحثين عن خيارات سكنية متميزة.

أما في فئة الفلل فائقة الفخامة، فبرزت «نخلة جميرا»، و«جزر جميرا»، و«البراري» ضمن الوجهات الأكثر طلباً للاستئجار.

سوق أبوظبي العقارية

وفي إمارة أبوظبي، كشف التقرير محافظة المناطق السكنية المعروفة في أبوظبي على اهتمام الباحثين عن شراء العقارات خلال الربع الثالث من 2026، في ظل استقرار الأسعار نسبياً وتسجيل تغيرات طفيفة في عدد من المناطق.

وتصدرت «الغدير» قائمة المناطق الأكثر بحثاً لشراء شقق ذات أسعار منخفضة، كما برزت «الريف» و«الشامخة» ضمن الخيارات المفضلة في الفئة نفسها.

أما ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، فتصدرت «جزيرة الريم» قائمة المناطق الأكثر بحثاً، تلتها «مدينة مصدر»، و«بني ياس»، حيث سجلت المنطقتان الأخيرتان ارتفاعاً في متوسط سعر القدم المربعة.

بدورها، استقطبت «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» اهتمام الباحثين عن شقق فاخرة، في حين تصدرت «جزيرة السعديات» و«المارينا» قائمة المناطق الأكثر جذباً للباحثين عن شقق فائقة الفخامة.

وفي فئة الفلل، حلت كل من «الشامخة» و«الريف» صدارة قائمة أكثر المناطق طلباً ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، بينما حافظت «حدائق الراحة» و«مدينة زايد» على مكانتهما، وجهتين مفضلتين للباحثين عن فلل ضمن فئة الأسعار المتوسطة.

في المقابل، واصلت «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» تصدرهما تفضيلات الباحثين عن فلل فاخرة. أما الباحثون عن فلل فائقة الفخامة، فقد أظهروا اهتماماً بكل من «جزيرة نوراي» و«جزيرة السعديات».

وسجل متوسط سعر القدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة والمتوسطة في «الغدير» و«الشامخة» و«مدينة مصدر» و«بني ياس» ارتفاعات راوحت بين 3% و9.2% خلال الربع الثالث من 2026، فيما سجلت الشقق متوسطة الأسعار في «بني ياس» أعلى ارتفاع بنسبة 9.2%، تلتها الشقق ذات الأسعار المنخفضة في «الغدير» بارتفاع بلغ 6.2%. كما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة للشقق في «جزيرة المارية» بنسبة 3.2% خلال الفترة نفسها.

وفي القطاع التأجيري، برزت «مدينة خليفة» و«جزيرة الريم» ضمن أبرز المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار شقق ذات أسعار منخفضة ومتوسطة على التوالي، فيما تصدرت «مدينة زايد» قائمة المناطق الأكثر بحثاً لاستئجار فلل ذات أسعار منخفضة، وبرزت «مدينة خليفة» ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة.

أما ضمن فئتي الشقق الفاخرة وفائقة الفخامة، فقد برزت «شاطئ الراحة» و«جزيرة السعديات» على التوالي ضمن المناطق الأكثر بحثاً للاستئجار، في حين تصدرت «جزيرة ياس» و«جزيرة السعديات» قائمة المناطق المفضلة للباحثين عن استئجار فلل ضمن الفئتين نفسيهما.

المناطق الأعلى من حيث العائد الإيجاري في دبي

سجلت مناطق عدة في دبي عائدات إيجارية تقديرية متفاوتة، بحسب فئة العقار وموقعه، ففي فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، سجلت منطقة «مجمع دبي للاستثمار» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن الفئة بنسبة 9.5%، تلاها «ديسكفري غاردنز» بنسبة 8.5%، ثم «مجمع رمرام» بنسبة 8.4%.

وبلغ العائد الإيجاري التقديري في «ليفينغ ليجيندز» 7.5%، تلتها منطقة «تاون سكوير» بنسبة 7.4% ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المتوسطة، أما في فئة الشقق الفاخرة فسجلت «الصفوح» عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 7.1%، في حين حققت «البراري» أعلى عائد تقديري ضمن فئة الشقق فائقة الفخامة بلغ 6.3%.

وسجلت منطقة «ديرة» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة بنسبة 10%، فيما بلغ العائد في كل من «المدينة العالمية» و«ركان» 6.3%، أما ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المتوسطة فسجلت «المدينة المستدامة» عائداً إيجارياً تقديرياً بنسبة 6.10%، تلتها «داماك لاجونز» بنسبة 5.7%، ثم «قرية جميرا الدائرية» بنسبة 5.5%.

من جهتها، سجلت «عقارات جميرا للغولف» و«تلال الغاف» أعلى عائد إيجاري تقديري في فئة الفلل الفاخرة وفائقة الفخامة بنسبة 5.5%، في حين حققت «البراري» أعلى عائد إيجاري تقديري ضمن فئة الفلل فائقة الفخامة بنسبة 4.9%.

• %45 من المستأجرين في الإمارات يفكرون في شراء عقار بدلاً من الاستئجار.