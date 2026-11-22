شهدت المرحلة الأولى من مشروع "بالم سبرينغز" إقبالاً كبيراً عند إطلاق مبيعاتها، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية المطروحة، البالغ عددها 977 وحدة، بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار درهم. وأفادت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات”، بأن هذا الإقبال يعكس استمرار الطلب على المجمعات السكنية التي تلبي احتياجات السكان وتجمع بين الجودة العالية للوحدات السكنية وتكامل البنية التحتية والمرافق والخدمات وسهولة التنقل، بما يدعم متطلبات الحياة العائلية العصرية.

وأكدت شركة "نخيل" أن هذا الإقبال يؤكد أيضاً تزايد الرغبة في امتلاك المنازل بين سكان دبي، والذين أصبحوا ينظرون إلى العقارات باعتبارها أكثر من مجرد استثمار، ويتطلعون إلى امتلاك منزل يؤسسون فيه حياتهم وينطلقون منه نحو بناء مستقبلهم.

تقع الوحدات السكنية لهذه المرحلة من المشروع بالقرب من "نخلة جبل علي"، وتم تصميمها لدعم احتياجات العائلات؛ وشملت منازل تاون هاوس "أليسو" بثلاث وأربع غرف نوم مع حدائق خاصة، إلى جانب فيلات "رانشو" المكونة من أربع وخمس غرف نوم، والتي تضم ساحات رحبة ومسابح. وتندرج هذه الوحدات ضمن مخطط متكامل للحي السكني يربط المنازل بالحدائق والمرافق والخدمات اليومية.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات": "يعكس الإقبال الكبير على مشروع بالم سبرينغز تحولاً واضحاً في تطلعات الأفراد عند اختيار منازلهم؛ إذ باتت العائلات تنظر إلى ما هو أبعد من العقار نفسه، وتولي اهتماماً أكبر بالمجمعات السكنية وأنماط الحياة التي توفرها. ومن هذا المنطلق، نسعى إلى تطوير أحياء سكنية تلبي هذه التطلعات، وتحافظ على قيمتها وملاءمتها لاحتياجات الأجيال القادمة".

يمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة 3.8 مليون متر مربع، ويضم 15 حياً سكنياً، ومدرستين، ومستشفى، إلى جانب مجموعة متنوعة من المتاجر وخيارات التسوق، كما ستربط المسارات المخصصة للمشي والجري وركوب الدراجات، والتي تمتد لأكثر من 35 كيلومتراً، الأحياء بالحدائق والمرافق الترفيهية. وتشمل هذه المرافق منتزه "كانيون بارك" الذي يضم ممرات مائية وحدائق حسية، بالإضافة إلى نادي "سيلفر سبير" للتنس.

ومن المقرر إطلاق مراحل جديدة من المشروع خلال الفترة المقبلة، فيما يُتوقّع فتح باب الحجز للمرحلة التالية قريباً.