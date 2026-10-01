شراكة بـ 15 مليار درهم لتطوير مشروعات عقارية في أبوظبي

وقعت مجموعة «الدار» وشركة «أراد»، أمس، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.

وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أراد» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات، ضمن مخطط رئيس واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أراد» على ثلاث قطع أرضية مخصصة لتطوير مشروعات سكنية في جزيرة ياس.

وتدخل «أراد» من خلال هذه الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقارية في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها.

حضر مراسم توقيع الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أراد»، والرئيس التنفيذي لمجموعة «الدار»، طلال الذيابي، بينما وقع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للتطوير»، جوناثان إيمري، والرئيس التنفيذي لمجموعة «أراد»، أحمد الخشيبي.

وقال الذيابي إن هذه الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أراد»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.

من جانبه، قال الخشيبي، إن الشراكة مع «الدار» تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أراد» في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن «الدار» - بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي - توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أراد» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.

وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أراد» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات، يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية.

ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، حيث ستتولى «أراد» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، بينما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.

وفي جزيرة ياس، استحوذت «أراد» على ثلاث قطع أرضية من الدار لتطوير مشروعات سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، بينما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27 ألفاً و500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130 ألف متر مربع.