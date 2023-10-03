سوق دبي يتجاوز 4200 نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من 8 سنوات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو ستة مليارات درهم، فيما نجح سوق دبي المالي في تجاوز حاجز 4200 نقطة، وذلك للمرة الأولي في أكثر من 98 شهراً (ثماني سنوات وشهرين).

وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 3.79 مليارات درهم لسوق دبي، ونحو ملياري درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.554 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.851 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و702.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وواصل سوق دبي التحليق نحو أعلى مستوياته منذ منتصف يوليو 2015، بعد صعود مؤشره العام بنسبة 0.45%، أو ما يعادل 18.7 نقطة ليغلق عند 4201.84 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.53% إلى مستوى 9839.09 نقطة، فيما وصل مؤشر «فادكس 15» عند 9566.52 نقطة بمكاسب تجاوزت 51.5 نقطة أو ما نسبته 0.53%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي بسيولة 246.2 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.77% عند مستوى 403.7 دراهم، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 138.6 مليون درهم وأقفل عند 5.99 دراهم بمكاسب 2.39%، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 114.6 مليون درهم ووصل إلى 19.8 درهماً.

وفى سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 220 مليون درهم وأغلق عند 8.21 دراهم، ثم «مصرف عجمان» بسيولة 96.6 مليون درهم ووصل إلي 2.21 درهم.