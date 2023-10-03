3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 262 مبايعة بقيمة 772.57 مليون درهم، منها 60 مبايعة لأراض بقيمة 367.67 مليون درهم و202 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 404.91 ملايين درهم، في حين سجلت الرهونات 2.6 مليار درهم والهبات 228.22 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.43 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، فيما تصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بـ107.87 ملايين درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 38.3 مليون درهم في «نخلة جميرا»، بينما تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 53.06 مليون درهم.