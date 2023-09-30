أسهم الإمارات تضيف 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال 9 أشهر

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 342 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة استناداً لبيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال العام الجاري، شملت «أدنوك للغاز»، و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، و«أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي، إضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي، إلى 3.548 تريليونات درهم في آخر جلسات سبتمبر الماضي، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و696.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 321.6 مليار درهم خلال تسعة أشهر الأولى من العام الحالي، توزعت بواقع 243.9 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و77.6 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 87.2 مليار سهم، منها 44.6 مليار سهم في سوق أبوظبي، و42.6 مليار سهم في سوق دبي، من خلال تنفيذ أكثر من أربعة ملايين صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» في نهاية سبتمبر الماضي عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر «فوتسي» سوق أبوظبي العام (فادجي) عند مستوى 9785.32 نقطة، وارتفع مؤشر العقار بنسبة 31.6%، والسلع الاستهلاكية بنحو 15.6%، والرعاية الصحية 7.1%، والطاقة 3.6%، والخدمات 2.7%.

وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أكبر وتيرة صعود في سوق أبوظبي منذ بداية العام الجاري مرتفعاً بنسبة 161%، تلاه «بلدكو» بمكاسب 85.2%، كما ارتفعت أسهم «أدنوك للحفر» 34.9%، و«الدار العقارية» 30%، و«أدنوك للغاز» 23.8%، و«أبوظبي الإسلامي» 23.6%، و«أدنوك للإمداد» 16.6%، و«موانئ أبوظبي» 12.4%، و«الياه سات» 7.2%، و«بروج» 6.1%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 65.6 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 22.1 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» 17.7 مليار درهم، و«أبوظبي الأول» 10.7 مليارات درهم، و«الدار» 9.1 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 24.8% أو ما يعادل 827.5 نقطة خلال تسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي، وصولاً إلى 4165.58 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته في أكثر من ثماني سنوات، مع ارتفاع مؤشر قطاع العقار 40.9%، والصناعة 30%، والمالية 22%، والخدمات 16.1%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 37.2%، و«الإمارات دبي الوطني» 36.9%، و«ديوا» 10.3%، و«إعمار للتطوير» 58.7%، و«تيكوم» 21.8%، و«العربية للطيران» 30.7%، و«سالك» 33.5%، و«دبي للاستثمار» 13.8%، و«إمباور» 33.1%، و«سوق دبي المالي» 5.3%، و«دبي الإسلامي» 2.6%، فيما حقق «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تجاوزت 974%، و«مصرف عجمان» 91.5%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 16.2 مليار درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 9.07 مليارات درهم، و«مصرف عجمان» 5.68 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» 5.5 مليارات درهم، و«ديوا» 4.98 مليارات درهم.

• 4 إدراجات جديدة خلال العام الجاري شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» و«أدنوك للإمداد والخدمات» و«الأنصاري».