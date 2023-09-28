مبيعات عقارات دبي تتجاوز 277 مليار درهم منذ بداية 2023

سجلت مبيعات السوق العقارية في دبي قفزة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة 277 مليار درهم حصيلة 92 ألفاً و330 صفقة، بنمو نسبته 51% و35% من حيث القيمة والعدد على الترتيب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت نحو 183.5 مليار درهم من خلال 68 ألفاً و382 صفقة.

ووفقاً لرصد أعدته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأرضي والأملاك في دبي، بلغت الرهون العقارية المسجلة منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية تعاملات أمس، 90 مليار درهم، فيما وصلت الهبات إلى 21.2 مليار درهم، ليصل إجمالي التصرفات العقارية المسجلة منذ مطلع العام إلى 388 مليار درهم نتجت عن 122 ألفاً و799 تصرفاً.

كما ارتفعت مبيعات السوق العقارية في دبي خلال سبتمبر 2023 بنسبة 7% على أساس سنوي، لتصل إلى 26 مليار درهم، محققة رقماً قياسياً جديداً على المستوى الشهري.

مبيعات ربعية

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الثالث من العام الجاري أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 97 مليار درهم، موزعة على أكثر من 31 ألف معاملة.

وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2023 بنسبة تبلغ 7.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه بـ90.4 مليار درهم.

مكانة عالمية

ووفقاً للبيانات، فإنه من المتوقع أن تكسر المبيعات العقارية في دبي حاجز 350 مليار درهم بنهاية العام الجاري، ما سيعتبر رقماً تاريخياً جديداً مدعوماً بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار، بحسب تقديرات الخبراء والمحللين.

أرقام قياسية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري» الخبير في إدارة المحافظ الاستثمارية، صالح طباخ، إن المبيعات العقارية في دبي نجحت منذ بداية العام الجاري في تحطيم ثلاثة أرقام قياسية، وهي أعلى مبيعات لتسعة أشهر على الإطلاق وأفضل أداء ربع سنوي في الربع الثالث وأكبر مبيعات خلال سبتمبر تاريخياً.

وأضاف طباخ أن تحقيق صفقات ومبيعات عقارية قياسية بشكل متواصل، يعود في الأساس إلى توجيهات القيادة، وجهود دائرة الأراضي والأملاك ونتيجة لبنية تحتية قوية للغاية، فضلاً عن ميزات ومقومات الإمارة التي تجذب رؤوس الأموال، متوقعاً استمرار هذا الأداء الاستثنائي لسوق العقارات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

نمو كبير

من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، بأن دبي حققت نمواً كبيراً وقياسياً في سوقها العقارية منذ بداية عام 2023، مؤكداً أن النمو لايزال مستمراً، حيث وصلت المبيعات لمستويات قياسية وأرقام تاريخية في المبيعات وفق ما تظهره البيانات والمؤشرات.

وأوضح الزرعوني، أن الانتعاش جاء بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، ليشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق.

• توقعات بأن تكسر المبيعات العقارية في دبي حاجز 350 مليار درهم بنهاية العام.