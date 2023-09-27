1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 355.55 مليون درهم و262 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 714.63 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 25.96 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 23.79 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39.33 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 50.48 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32.8 مليون درهم في منطقة النهده الثانيه وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 83.84 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 52.34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 313.26 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 69.3 مليون درهم و109 رهونات فلل وشقق بقيمة 243.96 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 38.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 38.21 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 159.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 133.1 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامه بقيمة 7.74 مليون درهم.