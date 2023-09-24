دبي الأولى عالمياً في عدد الغرف الفندقية الفاخرة

حلت دبي في المركز الأول عالمياً في قائمة المدن السياحية الأكبر من حيث عدد الغرف الفندقية الفاخرة، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «إس تي آر غلوبال» المتخصصة في الاستشارات والأبحاث الفندقية.

ووفقاً للبيانات التي أرسلتها المؤسسة، لـ«الإمارات اليوم»، وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية الفاخرة في دبي إلى نحو 21.25 ألف غرفة ضمن 69 منشأة فندقية. واستندت بيانات المؤسسة لاحتساب فئة الغرف الفاخرة إلى متوسط الأسعار في الوجهات السياحية حول العالم.

وجاءت شنغهاي في المركز الثاني في قائمة الوجهات والمدن السياحية الأكبر من حيث عدد الغرف الفندقية الفاخرة، مسجلة 15.5 ألف غرفة ضمن 44 منشأة فندقية، تلتها نيويورك التي وصل عدد الغرف الفندقية الفاخرة فيها إلى 14.3 ألف غرفة ضمن 47 منشأة فندقية.

وحلت لندن في المركز الرابع في القائمة مسجلة 10.5 آلاف غرفة فاخرة ضمن 75 منشأة فندقية، تلتها لوس أنجلوس في المركز الخامس بنحو 9.6 آلاف غرفة فندقية ضمن 36 منشأة فاخرة.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو الماضي 141 ألف غرفة فندقية ضمن 774 منشأة فندقية، مقابل 129.3 ألف غرفة فندقية ضمن 718 منشأة في نهاية يوليو 2021. وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 72% مقابل 61% في الفترة ذاتها من عام 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي مسجلة نحو 48.1 ألف غرفة فندقية ضمن 147 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة 40.9 ألف غرفة فندقية ضمن 183 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 26.1 ألف غرفة فندقية ضمن 253 منشأة فندقية.

وتخطى عدد الشقق الفندقية 25.6 ألف شقة ضمن 191 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

وبحسب أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، نجحت الإمارة في استقطاب 8.1 ملايين زائر دولي بين شهري يناير ويوليو 2023.

مشروعات جديدة

كشفت أحدث بيانات «إس تي آر»، لشهر يوليو 2023، أن إجمالي عدد المشروعات الفندقية «قيد الإنشاء والتطوير» في دبي وصل إلى 116 مشروعاً، فيما بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية ضمن تلك المشروعات 32 ألفاً و864 غرفة فندقية. وتظهر بيانات «إس تي آر»، نمواً ملحوظاً في عدد المشروعات الفندقية التي دخلت مرحلة الإنشاء في دبي، إذ كانت البيانات في أبريل الماضي تشير إلى وجود أكثر من 27 ألف غرفة فندقية في مرحلة الإنشاء.

• الغرف الفندقية من فئة «5 نجوم» استحوذت على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.