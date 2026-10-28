ليلة رأس السنة في دبي.. فلل وبيوت عطلات ويخوت فاخرة بأسعار تصل إلى 256.8 ألف درهم

كشف مسح أجرته «الإمارات اليوم» لأسعار «بيوت العطلات» وأماكن الإقامة الفاخرة والراقية، المعروضة على منصات الحجز الإلكتروني في دبي، خلال مناسبة ليلة رأس السنة الميلادية، ارتفاعاً قياسياً في كلفة الإقامة لليلة واحدة، إذ أظهر المسح أن كلفة الإقامة لليلة واحدة وصلت إلى 186 ألفاً و638 درهماً في فيلا فاخرة على جزيرة خاصة، فيما طرحت عروض إقامة في فلل وشقق فاخرة تجاوز سعر بعضها 102 ألف درهم لليلة الواحدة، إلى جانب شقق في وسط دبي، بإطلالات على «برج خليفة» و«نافورة دبي»، كما تضمّن المسح عرضاً ليخت فاخر بـ«مرسى دبي» بسعر يبلغ 256 ألفاً و801 درهم لليلة واحدة.

وتتفاوت الأسعار بحسب الموقع، والمساحة، وعدد غرف النوم، والإطلالة، والمرافق المتاحة، فضلاً عن الضرائب والرسوم الإضافية، وشروط الحجز والإلغاء، فيما تتطلب بعض العروض تأكيد التوافر، والسعر النهائي من مكان الإقامة أو المضيف.

ولا تقتصر الفروق بين العروض على السعر، إذ تظهر البيانات المنشورة اختلافات في سياسات الإلغاء ومواعيد الدفع، كما تُظهر تفاصيل عدد من الإعلانات كذلك ضرورة التحقق من عدد الضيوف المقبول، وشروط تأكيد الحجز قبل إتمام عملية الدفع.

جزيرة خاصة

وجاءت فيلا فاخرة تضم ست غرف نوم وست حمامات، على جزيرة خاصة في دبي، ضمن أعلى عروض الإقامة التي رصدها المسح، بسعر أساسي يبلغ 176 ألفاً و250 درهماً لليلة الواحدة، تضاف إليه ضرائب ورسوم بقيمة 10 آلاف و388 درهماً، ليصل الإجمالي إلى 186 ألفاً و638 درهماً، وتشمل المرافق المعلنة مطبخاً مجهزاً، ومسبحاً خارجياً خاصاً، فيما تشير بيانات الإعلان إلى سعة قصوى تصل إلى 12 شخصاً.

مسكن شاطئي

ومن بين العروض الأعلى سعراً، مسكن فاخر على الواجهة الشاطئية في جزيرة «جميرا باي» بسعر يبلغ 145 ألف درهم لليلة الواحدة، فيما تبلغ المساحة المعلنة للمسكن نحو 20 ألف قدم مربعة، ويضم ست غرف نوم، بينها جناح للضيوف، إلى جانب مسبح خاص، وإمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، فضلاً عن سينما خاصة، ومساحات معيشة واسعة ومطبخ مجهز. ويشير الإعلان إلى أن المسكن يتسع لما يصل إلى 12 ضيفاً.

فلل وشقق فاخرة

وفي منطقة «المرابع العربية»، بلغ السعر الأساسي المعروض لفيلا تحمل اسم «فيلا من خمس غرف نوم مع حديقة خاصة» 97 ألفاً و946 درهماً لليلة الواحدة، إضافة إلى 5000 درهم ضرائب ورسوم، ليصل الإجمالي إلى 102 ألف و946 درهماً. وتشير بيانات الإعلان إلى وجود مسبح خاص، وتراس، ومطبخ، وخدمة إنترنت لاسلكي، كما تظهر سعة قصوى معلنة تصل إلى 11 شخصاً.

وسجل المسح كذلك عرضاً لشقة فاخرة في منطقة «وسط دبي»، تحمل اسم «شقة فاخرة من أربع غرف نوم بإطلالة كاملة على برج خليفة والنوافير»، بسعر أساسي يبلغ 95 ألفاً و894 درهماً، تضاف إليه ضرائب ورسوم بقيمة 6113 درهماً، ليصل الإجمالي إلى 102 ألف وسبعة دراهم لليلة الواحدة.

وتبلغ مساحة إحدى الوحدات المعروضة 176 متراً مربعاً، وتشمل شرفة، ومطبخاً خاصاً، ومسبحاً بإطلالة وخدمة إنترنت، ومواقف خاصة للسيارات، إلى جانب مرافق أخرى مذكورة في الإعلان.

وأظهر المسح عروضاً في منطقة «وسط دبي» أيضاً، لشقق تختلف أسعارها بحسب المساحة، وعدد غرف النوم والإطلالة، في ما وصل السعر الإجمالي إلى 28 ألفاً و890 درهماً لليلة الواحدة.

أما الشقة المكونة من غرفتي نوم بإطلالة على المدينة، فتتسع لأربعة أشخاص، وتبلغ مساحتها 111 متراً مربعاً، في ما يصل سعرها الأساسي إلى 34 ألفاً و680 درهماً.

كما يصل السعر الأساسي لشقة من غرفتي نوم بإطلالة على «برج خليفة» و«نافورة دبي» ومساحة 105 أمتار مربعة، إلى 40 ألفاً و455 درهماً، فيما يشير الإعلان إلى أنها تتسع لأربعة أشخاص.

ورصدت «الإمارات اليوم» كذلك شقة مكونة من ثلاث غرف نوم، بمساحة تبلغ 156 متراً مربعاً، وسعر تأجير إجمالي يصل إلى 46 ألفاً و245 درهماً، مع سعة معلنة تصل إلى ستة أشخاص.

يخت فاخر

وفي خيار مختلف للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، رصد مسح «الإمارات اليوم» عرضاً لاستئجار يخت فاخر في «مرسى دبي» بسعر يبلغ 256 ألفاً و801 درهم لليلة الواحدة.

ويشير العرض إلى أن اليخت يستوعب ما يصل إلى 55 شخصاً، ويضم مساحات داخلية وخارجية للجلوس، وسطحاً واسعاً، ومقصورات مكيفة، ونظاماً صوتياً، ومطبخاً، مع طاقم وقبطان، كما يذكر العرض إمكانية طلب خدمات إضافية، تشمل التموين الغذائي، والترفيه الحي.

إطلالات بحرية وشاطئية

تضم قائمة الخيارات شقة بإطلالة على البحر و«عين دبي»، تتكون من ثلاث غرف نوم، وتتسع لما يصل إلى ثمانية ضيوف، بسعر مدرج يبلغ 30 ألف درهم لليلة، وفي المنطقة نفسها تظهر شقة بإطلالة بحرية قرب الشاطئ بسعر يبلغ 36 ألفاً و666 درهماً، إلى جانب شقة في طابق مرتفع تطل على القناة البحرية والشاطئ، بسعر مدرج يبلغ 36 ألف درهم، كما تشير بيانات العرض إلى إمكانية استضافة ما يصل إلى ثمانية أشخاص.

وتشمل الخيارات كذلك شقة شاطئية من أربع غرف نوم بإطلالات بانورامية على «عين دبي»، تتسع لما يصل إلى 12 ضيفاً، بسعر مدرج يبلغ 36 ألف درهم، كما تظهر شقة واسعة من أربع غرف نوم بإطلالة على أفق دبي، وتستوعب وفق بيانات العرض ما يصل إلى 14 ضيفاً، بالسعر نفسه.