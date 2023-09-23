8 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من ثمانية مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1744 مبايعة بقيمة 5.3 مليارات درهم، منها 289 مبايعة لأراضٍ بقيمة 2.11 مليار درهم و1455 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 3.19 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 2.28 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 147 هبة بقيمة 500.58 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي مبايعتين في منطقة «وادي الصفا 3»: الأولى بقيمة 79.4 مليون درهم، والثانية بقيمة 77.69 مليون درهم.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 422.26 مليون درهم، تلتها منطقة «مدينة هند 4» بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 79.2 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 70 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 55.65 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 145 مبايعة بقيمة 130.63 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 137 مبايعة بقيمة 238.88 مليون درهم.