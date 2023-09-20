«دبي المالي» يلامس أعلى مستوياته في 8 سنوات

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات، أمس، سيولة ناهزت 1.75 مليار درهم، في وقت ربح فيه رأس المال السوقي لسوق دبي المالي ما يربو على 12.14 مليار درهم، مع تجاوزه أعلى مستوياته في ثماني سنوات، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعي «العقار» و«البنوك».

وتوزعت السيولة بواقع 986.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و768.32 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 410.29 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 24.38 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 1.56%، أو ما يعادل 63.68 نقطة، ليغلق عند 4138.4 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.003% إلى مستوى 9822.56 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي، مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 5.2%، مسجلاً أعلى إغلاق منذ 9 سنوات، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.9%، كما ارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنحو 5.5%، وسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.7%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 337.3 مليون درهم.

وتعقيباً، قال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث لـ«الإمارات اليوم»: «يمكن القول إن أسواق المال كان اللافت فيها أمس ارتفاع سوق دبي المالي الذي قفز لأعلى مستوى منذ 8 سنوات، مدعوماً بشكل كبير بارتفاع أسهم شركات إعمار العقارية»، مشيراً إلى أن ما دعم سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس، ودفعه للإغلاق بالمنطقة الخضراء، ارتفاع أسهم أدنوك للإمداد بنسبة 4%، وأدنوك للحفر 1.84%.

وأكد كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن «اقتراب مؤشر سوق دبي المالي في مطلع التداولات من أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، وتجاوزه مستويات 4100 نقطة، يأتي مدعوماً بالصعود للأسهم القيادية في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، وتزايد التفاؤل حيال النمو الاقتصادي للدولة بشكل عام، وفقاً للمؤشرات المعلنة مؤخراً».

في السياق نفسه، أشار خبير الاستثمار في الأسهم، محمود عطا، إلى أن من أهم الأسباب التي عززت مكاسب سوق دبي المالي، تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً متوازنة وجيدة، مقارنة بأسواق الأسهم في المنطقة، خصوصاً القطاع البنكي والعقاري، اللذين يتميزان بأساسات مالية قوية وتشغيلية وهي الأسهم الجاذبة للمستثمرين أصحاب المحافظ إضافة إلى صناديق الاستثمار الأجنبية.

تنظيم مؤتمر المستثمرين العالميين في سنغافورة

أعلن سوق دبي المالي أمس، تنظيم الدورة الثالثة من مؤتمر المستثمرين العالميين لعام 2023 في سنغافورة للمرة الأولى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للقاء كبار ممثلي سوق دبي في سنغافورة.

وأفاد السوق في بيان، بأن المؤتمر سيقام بالتعاون مع «غولدمان ساكس» يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، في إطار فعاليات أيام سنغافورة للشركات 2023، تأكيداً على التزام سوق دبي المالي توسعة نطاق التواصل والتفاعل مع المستثمرين العالميين، لإظهار قوّة أسواق رأس المال في إمارة دبي.