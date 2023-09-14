ارتفاع صافي استثمارات الأجانب غير العرب في "دبي المالي" 55.2%

واصل المستثمرون الأجانب غير العرب ضخ المزيد من السيولة في سوق دبي المالي بعد ما أظهر موسم نتائج أعمال الشركات المدرجة نتائج جيدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

واستنادا إلى بيانات سوق دبي، ارتفع صافي استثمارات الأجانب غير العرب بنسبة تناهز 55.2% إلى 370.786 مليون درهم من بداية تداولات الأول من سبتمبر الجاري وحتى نهاية تداولات أمس الأربعاء.

وكان صافي استثمارات الأجانب غير العرب بلغ 238.865 مليون درهم خلال الفترة نفسها من تداولات الشهر الماضي.

ويواصل النمو بصافي استثمارات المستثمرون الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي، نتيجة عمليات شراء خلال الفترة ذاتها بقيمة 1.17 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 801.082 مليون درهم.

وانضم إلى قائمة المشترين في تلك الفترة، المستثمرون العرب بصافي مشتريات بلغ 13.89 مليون درهم بعد تنفيذ عمليات شراء بقيمة 169.61 مليون درهم تقريباً مقابل عمليات بيع بقيمة نحو 155.72 مليون درهم.

وفي المقابل، اتجهت استثمارات مواطني دول الخليج إلى البيع بسوق دبي المالي محققة صافي استثمار بلغ نحو 143.66 مليون درهم بالفترة نفسها من العام الجاري نتيجة عمليات شراء بقيمة 133.07 مليون درهم، مقابل عمليات بيع بقيمة 276.74 مليون درهم.

وتوقع كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، استمرار زخم استثمارات الأجانب في سوق دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، بدعم النمو المستمر في القطاع العقاري، وطرح شركات كبرى قوية ماليا للاكتتاب العام مما يجذب المزيد من المستثمرين العالميين.